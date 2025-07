Audiência de Gandini garante data para o fim das fossas em Venda Nova do Imigrante

Reunião promovida pelo deputado, a pedido do vereador Yuri Uliana, que contou com a participação da comunidade e representante da Cesan, garante entrega da rede de esgoto em Alto Caxixe até 2027

O diálogo liderado pelo deputado Fabrício Gandini (PSD) com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e representantes da comunidade de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, trouxe resultados concretos.

Durante audiência pública realizada pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, na quarta-feira (2), no distrito, a Cesan confirmou que a rede de esgoto e de água tratada será concluída até o final de 2027.

Gandini levou a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia até o distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova, e intermediou o diálogo da comunidade com a Cesan.

A informação foi dada pela diretora de Engenharia da companhia, Kátia Muniz Côco, que detalhou o projeto: serão implantados 11 km de rede coletora, mais de 300 ligações domiciliares, quatro estações elevatórias e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

A obra será executada pela empresa espanhola GS Inima, vencedora do leilão de Parceria Público-Privada que envolve 35 municípios capixabas e R$ 7 bilhões em investimentos.

“Esse é o papel da Comissão: abrir espaço para o diálogo, buscar transparência e garantir que as necessidades da população sejam ouvidas. A reunião foi produtiva e conseguimos o que a comunidade mais queria — um compromisso com prazo e clareza sobre o que será feito”, afirmou Gandini, presidente do colegiado.

O vereador Yuri Uliana (PSD), autor do pedido de audiência, destacou a importância da obra para a saúde pública e o meio ambiente da região.

Já o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Feletti (Republicanos), reforçou que o saneamento é um direito básico e precisa sair do papel.

Atualmente, os moradores de Alto Caxixe convivem com fossas sépticas construídas por conta própria ou com esgoto despejado irregularmente, o que causa prejuízos à saúde, ao meio ambiente e ao turismo local.

A Cesan informou que o contrato com a GS Inima será assinado até outubro e que o cronograma detalhado da obra será apresentado na sequência.

Gandini garantiu que a Comissão de Meio Ambiente da Ales continuará acompanhando todas as etapas do processo, com novas reuniões, e sugeriu que a prefeitura crie uma estrutura específica para monitorar a execução do plano de saneamento básico no município.

créditos Wilbert Suave