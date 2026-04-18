Audiência Pública em Alfredo Chaves vai discutir elaboração da LDO 2027

today17 de abril de 2026 remove_red_eye73

A Prefeitura de Alfredo Chaves realiza, na próxima quinta-feira (23), uma Audiência Pública para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício de 2027. O encontro está marcado para às 14h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, e será aberto à participação de toda a população.

A iniciativa tem como principal objetivo apresentar e debater as diretrizes que irão orientar a construção do orçamento municipal para o próximo ano. A LDO é uma peça fundamental do planejamento público, pois estabelece prioridades, metas e regras para a aplicação dos recursos, impactando diretamente áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

De acordo com a Prefeitura, a audiência pública reforça o compromisso com a transparência e a gestão participativa. A presença dos moradores, lideranças e autoridades é considerada essencial para garantir que o orçamento seja elaborado de forma justa e alinhada às reais necessidades da comunidade.

A administração municipal destaca que esse é um momento importante para que a população contribua com sugestões, opiniões e demandas, fortalecendo o diálogo entre governo e sociedade e ajudando a definir os rumos do município para 2027.