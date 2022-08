Audifax Barcelos passa a contar com o apoio do Pros e ganha mais tempo de TV

O partido manifestou expressamente o apoio à chapa de Audifax e já figura na Justiça Eleitoral como partido coligado na frente “Compromisso com a Vida”

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) se reintegrou de vez na chapa de Audifax Barcelos (Rede), que concorre no pleito deste ano como candidato ao governo do Estado. No último sábado (13), a agremiação manifestou à Justiça Eleitoral o apoio expresso à candidatura do ex-prefeito da Serra, e a destituição da composição da chapa anterior.

A sigla já está registrada na Justiça Eleitoral (TSE) juntamente com outros dois partidos, o Solidariedade e o Avante que integram a coligação “Compromisso com a Vida”.

Além da formação da base partidária, o ex-prefeito da Serra conta com o apoio de lideranças religiosas das igrejas das Assembleias de Deus, do Ministério Madureira e também da Convenção das Assembleias de Deus no Estado (Cadeeso).

“Estamos consolidando a nossa base de apoio com os partidos aliados, lideranças religiosas e, principalmente, a população, para que possamos construir juntos um Espírito Santo melhor e mais justo”, destacou Audifax.

Com a adesão do Pros, a frente “Compromisso com a Vida”, de Audifax Barcelos como candidato a governador e a Tenente Andresa, como vice, ganha mais 15 segundos de televisão no horário eleitoral gratuito.