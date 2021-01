Aulas gratuitas de capoeira serão disponibilizadas em Itapemirim

A Secretaria de Cultura de Itapemirim, em parceria com o grupo “Pernada Baiana”, comunica que a partir do mês de fevereiro serão ministradas aulas gratuitas de capoeira no Ginásio Waldir Alves, situado na Vila, próximo a Escola Viva Washington Pinheiros Meirelles. Os interessados já podem fazer suas matrículas pelo E-mail da Secretaria de Cultura, no endereço eletrônico: secultdeitapemirim@gmail.com, informando nome, telefone e comprovante de residência de Itapemirim.

Segundo Luciano Retore Moreno, Secretário de Cultura, o projeto tem como objetivo atender ao público em geral do município, sabendo que este também será direcionado a inclusão social, com acompanhamento das atividades curriculares escolares dos alunos participantes. A única exigência para se inscrever é que a pessoa seja morador (a) de Itapemirim, em caso de menor de idade, somente os pais ou responsáveis poderão realizar as matrículas.

A capoeira é uma forma perfeita de melhorar a autoestima e a confiança pois, além de melhorar a forma física, também produz uma sensação de coragem quando já se domina alguns dos movimentos corporais mais complexos.

A origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. A capoeira era uma forma de luta e de resistência. Durante muito tempo a capoeira foi proibida.