Avenida de Cariacica é a primeira do Estado a receber luminárias com inteligência artificial

today11 de abril de 2023 remove_red_eye55

Um dos maiores centros comerciais do Espírito Santo, a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, se tornou a primeira avenida do Estado a receber luminárias inteligentes com antena 5G integrada. A instalação dos equipamentos faz parte do projeto piloto Conecta 5G, gerenciado pelo Ministério das Comunicações e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

As novas luminárias contam com sistema tecnológico inédito no Estado, com câmeras com inteligência artificial para reconhecimento facial, antena para disponibilização de sinal de internet wi-fi, entre outras funcionalidades voltadas para cidades inteligentes, como câmeras de videomonitoramento, telegestão, gestão semafórica e sensor de temperatura.

Ao todo oito novas luminárias foram instaladas na avenida. O prefeito Euclério Sampaio explicou que apenas 11 cidades brasileiras contam com esse equipamento tecnológico e que Cariacica foi pioneira no Espírito Santo. “Cariacica saiu na frente e, a partir de agora, contam com essa ferramenta que, além de auxiliar no processo de transformação digital de Cariacica, irá contribuir também com a segurança na região”, explicou.

O subsecretário de Tecnologia da Informação de Cariacica, Teófilo Dias, ressalta que, ao participar do Conecta 5G, Cariacica irá dar um salto ainda maior no processo de transformação digital e habilita o município a se tornar um espaço de inovação e replicação de projetos voltados à inovação, tecnologia e também implementar a IoT (Internet das Coisas) de forma rápida, integrada e eficiente.

Sistema

Desenvolvida pelas empresas Nokia e Juganu exclusivamente para ser testada no projeto Conecta 5G, a luminária inteligente contém uma antena 5G embutida e utiliza a tecnologia de chipset da empresa Qualcomm.

A internet 5G utiliza ondas (faixas) milimétricas de alta frequência e, por isso, exige mais receptores e repetidores de sinal para transpor obstáculos fixos, como torres e edifícios. Portanto, a implementação da quinta geração de rede móvel prevê a construção de novas bases de conexão.

foto Cláudio Postay