Avenida Etelvina Vivácqua será interditada na segunda-feira (22) para conclusão de drenagem

today20 de dezembro de 2025 remove_red_eye67

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim mantém o trânsito interditado nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro, na Avenida Etelvina Vivácqua, nas proximidades da Padaria Delícias do Grão, no bairro Nova Brasília. A interdição ocorre para a finalização da interligação da rede de drenagem na região da Praça do Rotary.

A intervenção acontece no mesmo horário anteriormente programado, das 6h às 22h, e é necessária para concluir uma etapa fundamental das obras de drenagem que estão sendo executadas no local. O serviço tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos na região.

Durante a interdição, o tráfego no trecho permanece totalmente bloqueado. A Prefeitura orienta motoristas e motociclistas a utilizarem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e garantir maior fluidez no trânsito.

A Secretaria Municipal de Obras informa que as equipes atuam para concluir os trabalhos o mais rápido possível e que, caso os serviços sejam finalizados antes do horário previsto, o trânsito poderá ser liberado antecipadamente.

A administração municipal agradece a compreensão da população e reforça a importância da obra para a melhoria da infraestrutura urbana do bairro Nova Brasília.