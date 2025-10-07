Aventura no Monte Redentor, o ponto mais alto de Alfredo Chaves

today7 de outubro de 2025 remove_red_eye74

A 1.700 metros de altitude, a equipe da Secretaria de Comunicação Social de Alfredo Chaves viveu uma experiência inesquecível ao subir o Monte Redentor, localizado na comunidade de Redentor, no distrito de São Bento de Urânia. A trilha, guiada pelos moradores Jandir Gratieri e Ivan Pianzoli, revelou as belezas naturais e os desafios da região.

A aventura começou nas primeiras horas da manhã, com o grupo adentrando a mata em meio à neblina e ao som marcante das arapongas e de outros pássaros típicos da Mata Atlântica. Pelo caminho, os guias apresentaram espécies nativas, como o lírio branco – uma planta rara que só é encontrada naquela altitude, além de árvores centenárias, como ipês e copaíbas.

Durante o percurso de aproximadamente duas horas e meia, a equipe passou por áreas de vegetação densa e encontrou uma das nascentes do rio Benevente, um dos mais importantes mananciais do Espírito Santo, que corta Alfredo Chaves e deságua no oceano Atlântico, em Anchieta.

O prefeito Hugo Luiz também participou da expedição, destacando a importância de valorizar o potencial turístico e ambiental do município. “Foi uma experiência incrível, que mostra o quanto Alfredo Chaves é rica em biodiversidade e belezas naturais. Queremos incentivar o turismo de aventura de forma sustentável”, ressaltou.

No topo, onde um cruzeiro marca o ponto mais alto de Alfredo Chaves, a sensação térmica chegou a zero grau no momento da visita, com uma fina chuva e forte neblina, criando um cenário de tirar o fôlego. A vista panorâmica, mesmo encoberta pelas nuvens e neblinas, completaram o espetáculo. Em dias de sol, o cenário fica ainda mais deslumbrante.

Segundo Jandir Gratieri, que é empreendedor e produtor rural, a comunidade local planeja oficializar a trilha como rota turística, com o objetivo de fomentar o turismo de aventura e, ao mesmo tempo, preservar a vegetação nativa. Para ele, a caminhada teve um significado especial.

“É uma sensação única poder levar pessoas ao pico mais alto de Alfredo Chaves e mostrar a importância desse bioma. O Monte Redentor é um tesouro natural que merece ser conhecido e cuidado”, afirmou.

O retorno foi feito por outro caminho, um pouco mais curto e menos desafiador, mas com lindas paisagens e rica vegetação.

Lembrando que a trilha deve ser guiada e é necessário ter preparo físico para enfrentar o desafio.

Redentor

Redentor é uma comunidade localizada no distrito de São Bento de Urânia. Além do cultivo de inhame, os produtores locais se dedicam também ao plantio de diversas hortaliças.

A igreja da comunidade é um marco histórico: construída por padres jesuítas por volta de 1878, foi uma das primeiras erguidas no município, antes mesmo da chegada dos imigrantes italianos.

O local se destaca ainda pela beleza natural, com áreas de mata preservada, um bosque de cerejeiras, produção de morangos e a nascente do Rio Benevente.