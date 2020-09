Bacalhau à Mia, uma receita de gerações

In memoriam ao nosso querido Armando Soares dos Reis Filho (1950-2019), ex vice presidente da Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira (OLIVA), apresentamos uma saborosa receita de autoria de sua mãe Francisca Guilhermina Reis, datada de maio de 1992 e que foi passada por gerações e, sempre muito bem feita por seu primogênito, Armando Reis Filho.

Ingredientes

2 kg de lombo de bacalhau

1, 5 kg de batatas

1,5 kg de cebolas

2 dentes de alho

1 cálice de vinagre branco

salsinha picada

4 ovos

100 gramas de azeitonas pretas portuguesas

750 ml de azeite de oliva

pimenta e sal a gosto



Modo de preparo

Cozer o lombo de bacalhau (até o garfo entrar na carne com facilidade).

Cozer as batatas e os ovos separadamente.

Num pirex, cobrir o fundo com lascas do bacalhau.

Depois, cobrir o bacalhau com batatas cozidas cortadas em rodelas de 0,5cm.

De seguida cobrir as batatas com os ovos cozidos cordados as rodelas.

Espalhar sobre os ovos as azeitonas pretas.



Molho de azeite de oliva

Cortar as cebolas em rodelas e cozinhar no azeite, temperar com sal, pimenta e com um pouco de alho esmagado.



Quando a cebola estiver cozida, desligar o lume e juntar um cálice de vinagre branco.

O molho deve ser espalhado pelo pirex e salpicar bastante com salsinha picada. Devera cobrir todo o bacalhau.

Levar ao forno, até ferver por 8-10 minutos. Atenção para não queimar a salsinha.

Receita para 6 a 8 pessoas.