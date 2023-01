BAGUNÇA | Obra inacabada pela prefeitura de Iconha causa transtornos aos moradores

Uma obra pública praticamente parada, desde agosto de 2022, de acordo com uma denúncia enviada para nossa redação, vem sendo motivo de várias reclamações por parte de moradores da Rua Laudelino Pires Martins, no Centro de Iconha.

Segundo relatos, o serviço é para dar vazão a um valão e a obra até hoje não foi concluída, sem contar que casas sofreram abalos estruturais ao inserir as manilhas, ruas com buracos, sem paralelepípedo e esgoto a céu aberto, confessou um morador.

“Cansamos de pedir uma previsão de término e reparos onde as manilhas já foram colocadas, mas a prefeitura não passa nada para nós. Veículos não têm como trafegar na rua, somente a pé, e muito mal ainda, pois todas as calçadas foram destruídas por conta do esforço das máquinas na colocação das manilhas. Eles trabalham três, depois param, depois voltam de novo, não tem uma sequência, por isso fica essa bagunça aí”, informou uma moradora que não quis se identificar.