Bailão do Alemão agita Alfredo Chaves neste sábado (27)

today27 de novembro de 2021 remove_red_eye44

Retornando de sua turnê nos Estados Unidos, o fenômeno Alemão do Forró anima a cidade de Alfredo Chaves neste sábado (27). Além do “Rei do Forró Capixaba”, a programação inclui ainda shows com Musical Prateado e Cristian Sullivan, além do DJ Afrotronik comandando a pista. O primeiro e o segundo lote dos ingressos já estão esgotados, e o terceiro lote está sendo comercializado por R$ 40 em oito pontos de vendas. O preço de bilheteria para quem decidir adquirir o ingresso na hora do evento ainda não foi divulgado.

SERVIÇO:

“Bailão do Alemão”

Shows com Alemão do Forró, Musical Prateado e Cristian Sullivan e DJ Afrotronik

Quando: 27 de novembro

Onde: Parque de Exposições de Alfredo Chaves

Horário: 21h

Ingressos: 1° e 2º Lote (esgotados) / 3° Lote R$ 40

Pontos de vendas: Alfredo Chaves – Ponto Útil e Salão Estilos;

Iconha – Letícia Papelaria;

Marechal Floriano – Léo (27 9 9638-1212);

Piúma – Papelaria Juliana;

Anchieta – Loja Demilluxo;

Guarapari – Loja New Concept;

Araguaya – padaria Araguaia – Bonatto Burgueria.