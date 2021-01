Bairro Anchieta é beneficiado com pavimentação de 10 ruas

Continuam e estão na reta final as obras no bairro Anchieta, na sede de Anchieta, onde 10 ruas estão recebendo serviços de drenagem e pavimentação. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, no local está sendo realizado serviço de calçamento em cerca 3,6 quilômetros de vias, incluindo a instalação de calçadas.

Estão sendo atendidas as ruas Jairo de Mattos Pereira; Prof. Patrícia Roffes; Adyl Lyrio Marchesi, Maria de Lourdes Ferreira Coelho; Josefina Ramos Nunes; Francisco Nogueira; Diogo Antunes Nogueira; Roberto Ferreira Mascarenhas; Dorvalina Teles e João Delfino Leal.

Conforme a secretaria de Infraestrutura, as obras irão deixar o bairro mais acessível e acabar com os problemas de poeira ou lama que atormentava os moradores há anos. Também na sede, nos bairros Nova Anchieta e Planalto, 19 ruas estão recebendo obras de drenagem e pavimentação. Em 2020 um total de 70 ruas receberam serviços de drenagem e pavimentação, contemplando comunidades do interior e da sede municipal. A expectativa da prefeitura é atender mais comunidades com o serviço em 2021.