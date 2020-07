Banco Central anuncia que vai lançar nota de R$ 200

O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou na tarde desta quarta-feira (29) que aprovou o lançamento da cédula de R$ 200, que terá como personagem o lobo-guará.

A nova nota deverá entrar em circulação a partir do final de agosto. A previsão é que sejam impressas 450 milhões das cédulas em 2020.

A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, concedeu entrevista coletiva, por meio do canal do Banco Central no YouTube para dar mais detalhes sobre a novidade.

Segundo Carolina, em momentos de crise, existe uma tendência de entesouramento de recursos, o que significa que as pessoas guardam mais dinheiro em espécie.

“A gente percebeu três motivos principais para o aumento do entesouramento: pessoas e empresas fizeram saques para formação de reservas; no comércio, de forma geral, houve uma diminuição das compras após o início das medidas de isolamento; e os beneficiários do auxílio emergencial não retornaram dinheiro ao sistema bancário com a velocidade que a gente esperava”, explicou a diretora de administração do BC.

De acordo com os dados do BC, a quantidade de papel-moeda em poder do público subiu 28,24% durante a pandemia, passando de R$ 216 bilhões em março para R$ 277 bilhões em julho. O valor representa todo o dinheiro em espécie que circula pelo país, excluindo o dinheiro mantido no caixa dos bancos para eventuais saques de clientes.

“As pessoas tendem a acumular reservas dinheiro em tempos de incerteza. Nós vemos aumentos expressivos de impressão de moedas em casas impressoras e cunhadoras aqui e no mundo todo em períodos como esse”, diz Carolina.

Questionada se a criação de uma nova nota não vai contra o movimento de modernização dos meios de pagamento no país e o lançamento do PIX, a diretora do BC disse que a autoridade está apenas atendendo a uma demanda da população. Ela também afirmou que não existe relação entre a nova nota de R$ 200 e um eventual aumento da inflação.

“Não há relação entre a colocação da nova cédula e o sistema de metas para controle da inflação. Nossa inflação está baixa e estável. O que temos é tão somente o Banco Central agindo preventivamente porque a população pode vir a demandar mais numerário [dinheiro em espécie]”, afirma Carolina.

A diretora do BC afirmou que a cédula está em fase final de testes de impressão, mas disse que a imagem não será divulgada por enquanto por motivos de segurança.

“É uma boa prática internacional de bancos centrais não revelar características das cédulas antes do lançamento oficial. Quando chegar o lançamento, no fim de agosto, vamos entrar com uma campanha de utilidade pública para educar a população sobre o uso da nova cédula”, disse Carolina.

Sobre a escolha do lobo-guará para ilustrar a nota, ela afirmou que a decisão veio de uma pesquisa feita com a população em 2001.

Na época, o Banco Central questionou quais animais em extinção os brasileiros gostariam de ver estampados nas cédulas de reais. A tartaruga marinha ficou em primeiro lugar na pesquisa e hoje estampa a nota de R$ 2, o mico-leão-dourado ficou em segundo e hoje aparece na nota de R$ 20 e o lobo-guará, terceiro colocado da pesquisa, agora vai ilustrar a nova nota de R$ 200.

Fonte InfoMoney