Banda capixaba Lane promete levar muita animação para o palco do festival João Rock

today29 de maio de 2023 remove_red_eye90

Grupo de Vila Velha foi o grande campeão do concurso organizado pelo festival, com mais de mil bandas na disputa. A Lane vai dividir o palco como nomes consagrados da cena nacional, na edição que comemora os 20 anos do João Rock

Uma pitada de congo, a irreverência do rock e muita brasilidade. É assim que a banda capixaba Lane, promete agitar o público do festival João Rock, em São Paulo, no próximo dia 03 de junho. O grupo de Vila Velha foi o grande campeão do concurso organizado pelo festival e se apresentará no mesmo palco onde subirão nomes consagrados da cena nacional, como Planet Hemp, CPM 22, Pitty, Capital Inicial, Emicida, Ira!, Gilsons e BaianaSystem.

Para garantir o direito de se apresentar no palco principal, na edição que comemora os 20 anos do festival João Rock, os capixabas enfrentaram uma dura disputa com mais de mil bandas de todo o Brasil. Na grande final do concurso, os capixabas venceram a banda paulista Call Maria.

A banda promete um show totalmente autoral e quer lançar no palco do festival o segundo álbum da Lane: “Só Se Fala Em Outra Coisa”, com 10 faixas inéditas. A gravação do novo disco acontece com o apoio de um financiamento coletivo, que pretende arrecadar R$ 17 mil. As contribuições partem de R$ 100 e têm benefícios que vão desde a entrada VIP em eventos da banda à aquisição de um show do grupo. Além disso, os pacotes contam com tatuagens, camisetas e brindes da Lane.

“Vencer o Concurso de Bandas do João Rock foi gratificante e com certeza uma oportunidade única em nossa carreira. Agora voltaremos para tocar no palco principal do festival, lançar o nosso segundo disco e fazer o Brasil inteiro conhecer o nosso som. Estamos ansiosos para levar a nossa originalidade e fazer um show inesquecível”, afirma o vocalista JC.

A Banda

Formada em 2012, na Praia da Costa, em Vila Velha, o grupo tem Jonathan Caputo (JC) no vocal; Lucas Abreu, na guitarra e voz; Vitor Cerutti no contrabaixo e voz; Bernardo Cantele, também na guitarra e Jorgean Rodrigues, na bateria.

A Lane aposta no que chamam de Tropical Baile para dar ritmo às suas letras. É um som mais solar e animado, mas sem deixar as raízes do rock. Os vários ritmos brasileiros são a grande inspiração da banda.

“A gente ainda tem muita influência do rock, mas incluímos principalmente ritmos brasileiros. Então, não somos uma banda de rock; somos uma banda de brasilidades. Temos, entre nossos ritmos, o pagodão baiano, baião, reggaeton. A Lane hoje toca uma mistura de ritmos brasileiros, dançantes, mas sempre mantendo a guitarra do rock e a essência do que foi a nossa base. A gente chama o nosso som de Tropical Baile, que é esse mix de música dançante sem deixar de lado a visceral idade do rock”, explica JC.

Festival João Rock

Um dos maiores festivais de música do Brasil, o João Rock chega aos 20 anos em 2023 com o compromisso de valorizar a música nacional. Com ingressos esgotados e 75 mil pessoas já garantidas, o evento de Ribeirão Preto não perde em nada, em termos de artistas e estrutura, para grandes eventos, como Rock in Rio e Lollapalooza.

Serão quatro palcos, mais de 30 atrações e 14 horas de música em um único dia. A Lane toca no palco principal, onde se concentram as principais atrações do festival. O palco Aquarela traz nomes como Marina Sena, Majur e Ana Carolina. No palco Brasil, grandes nomes da MPB como Gilberto Gil, Zé Ramalho e Alceu Valença. Já no palco Fortalecendo a Cena, as produções independentes ganham o espaço.

foto Rhudson Rhuam