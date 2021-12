Banda Casaca lança videoclipe com Maskavo nesta sexta (10)

Uma parceria histórica e que vai render novidades no próximo ano. As bandas Casaca e Maskavo vão lançar um videoclipe da música “Do Teu Jeito” nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro.

Segundo o vocalista da banda Casaca, Renato Casanova, “será um momento para celebrar mais uma parceria com Marceleza, o reggae, o pop e o congo, estilos musicais sempre abraçados pelos capixabas”.

Marceleza, o vocalista do Maskavo, faz participação na música “Do Teu Jeito”, composição de Casanova e que estará no novo álbum inédito da banda, com 13 músicas que estão em fase final de produção. Marceleza também estará presente no videoclipe que será lançado nesta sexta-feira (10), no canal oficial da banda CASACA no YouTube.



Depois de “Morena”, música/videoclipe lançado em 2020 e que também faz parte do novo álbum da banda, o clipe “Do Teu Jeito” representa uma nova maneira de apresentar as belezas e o som capixaba para novos horizontes, aproveitando as personalidades com reconhecimento nacional. O clipe “Morena” foi gravado no Morro da Concha, localizado na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, local histórico, capital do congo e também do nascimento da banda. O clipe “Do Teu Jeito” foi gravado na Praia do Pichado, em Coqueiral de Aracruz, local exuberante pelos longos coqueiros em contraste com o mar e os recifes.



A música é uma composição antiga de Casanova e foi produzida por Rodolfo Simor, no Estúdio Bravo, localizado em Pontal de Camburi, em Vitória, utilizando os mais modernos timbres e equipamentos para captação, mixagem e masterização. O videoclipe foi produzido e dirigido por Danilo Chapecó.



Ainda sobre as novidades do Casaca, a banda prepara material extenso para 2022: o novo álbum, com parcerias de peso no cenário nacional, como o próprio Marceleza, canções e clipes com Silva e Rapadura MC, uma linguagem digital atualizada e uma renovação da música capixaba.



Videoclipe “Do Teu Jeito”

Quando: sexta, dia 10/12

Onde: canal oficial da banda Casaca no YouTube

Link: https://www.youtube.com/user/BandaCasaca



Música “Do Teu Jeito”

Quando: sexta, dia 10/12

Onde: perfis oficiais da produtora Casulo no Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music

Link: https://onerpm.link/doteujeito