Banestes divulga lucro do terceiro trimestre com crescimento de 21,6%

today14 de novembro de 2025 remove_red_eye44

A instituição anunciou o lucro líquido de R$ 111 milhões no terceiro trimestre de 2025; no ano, o Banestes já acumula um lucro líquido de R$ 304 milhões

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) registrou lucro líquido de R$ 111 milhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 21,6% em relação ao mesmo período de 2024. No ano, o banco já acumula um lucro líquido de R$ 304 milhões, 17,3% superior em relação ao mesmo período do ano passado, o maior resultado da série histórica da companhia. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14).

A Carteira de Crédito Ampliada alcançou um montante de R$ 15,1 bilhões em setembro de 2025. Esse valor demonstra um crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período de 2024 e alta de 2,8% quando comparado à posição de dezembro de 2024. A Carteira de Crédito Comercial totalizou R$ 12,6 bilhões, com expansão de 13,2% em doze meses e de 6,8% em relação à posição de dezembro de 2024.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destaca que a excelente performance do sistema financeiro está diretamente relacionada ao planejamento estratégico da instituição. “São diversas as ações, alinhadas às estratégias de todo o Sistema Financeiro Banestes – SFB, que impulsionaram e nos fizeram alcançar este expressivo resultado. Em relação às carteiras de crédito, vale ressaltar o Crédito Rural, que teve um expressivo aumento de 33,5% em nove meses; o Crédito Consignado, com crescimento de 8,6% e a carteira se aproximando do montante de R$ 3,7 bilhões; e o Capital de Giro, que fechou o trimestre próximo aos R$ 3,0 bilhões”, disse Casagrande.

O Faturamento no trimestre totalizou R$ 1,7 bilhão (+28,4% em 12 meses e +8,8% em 3 meses), enquanto no acumulado do ano atingiu R$ 4,6 bilhões, um crescimento de 14,0% em comparação ao mesmo período de 2024. A Margem Financeira Líquida alcançou R$ 1,0 bilhão no acumulado do ano (+14,0% em 12 meses). Na mesma comparação, o Resultado Operacional atingiu R$ 464 milhões (+17,8% em 12 meses); o Índice de Eficiência Operacional foi de 51,7% e a Eficiência Operacional Ajustada ao Risco atingiu 57,2%.

As Receitas com Prestação de Serviços e Tarifas alcançaram R$ 98 milhões no período. No acumulado do ano, essas receitas somaram R$ 282 milhões, aumento de 5,5% em comparação ao mesmo período de 2024. Esse resultado é reflexo do aumento nas receitas com a comercialização e serviços de seguros, previdência e capitalização (+47,8% em 12 meses) e nas receitas com cartões (+7,4% em 12 meses).

O Patrimônio Líquido alcançou R$ 2,4 bilhões, aumento de 5,1%, quando comparado ao mesmo período de 2024, e de 3,6% em relação à posição de dezembro de 2024.

“Os dados são reflexo da forte expansão das receitas, tanto com as operações de crédito quanto com a prestação de serviços, além do bom resultado de TVM”, salientou o diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Grillo. “A boa gestão de despesas administrativas e da provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como o resultado sólido das empresas controladas do SFB também somam aos fatores principais de obtenção do resultado recorde pelo Banestes no período”, pontuou o diretor.

Neste trimestre, foram destinados aos acionistas R$ 23 milhões a título de juros sobre capital próprio, enquanto o montante acumulado no ano ultrapassou os R$ 105 milhões, o que representa uma distribuição de 34,6% do lucro líquido do período. De janeiro a setembro, foram destinados à sociedade o valor de R$ 961 milhões, por meio de impostos e contribuições, remuneração de pessoal, distribuição de lucros e remuneração de capitais de terceiros.

A instituição também se destaca pela nota de rating em AA+ (bra) com perspectiva estável, concedida pela Fitch Ratings. A agência de classificação de risco fundamenta essa nota em uma visão positiva sobre a estrutura de governança corporativa e o sólido perfil financeiro do Banco. Tais fatores são, em regra, sustentados pela estabilidade e força dos indicadores de rentabilidade, capitalização, captação e liquidez da instituição.

O Banestes é o único banco presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo, com um total de 750 pontos de atendimento. O banco registrou expansão também na sua carteira de clientes, registrando um total de mais de 1,433 milhão de clientes, que representa um crescimento de 2,2% em doze meses. Esse avanço foi impulsionado pela expansão de 2,7% na base de pessoa física. Paralelamente, o número de contas correntes cresceu 2,3%, atingindo 1.070.359, enquanto as contas de poupança totalizaram 655.823, um aumento de 1,0% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Como reconhecimento da sua estratégia sustentável de negócios, resultados e de governança corporativa, a instituição se destacou com o 3º lugar na categoria maiores grupos empresariais da edição de 2025 do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. Além disso, figura em 3º lugar na categoria maiores ativos, 5º lugar na categoria maior patrimônio líquido e 6º lugar como empresa mais lucrativa.

As informações do resultado foram apresentadas em transmissão ao vivo, de forma on-line, conduzidas pelo diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Sílvio Henrique Brunoro Grillo. Os dados completos estão disponíveis para consulta no site de Relações com Investidores (RI) do Banestes, e nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Bolsa de Valores (B3).