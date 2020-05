Banestes reduz juros do parcelamento da fatura do cartão de crédito

today11 de Maio de 2020 remove_red_eye135

O Banestes baixou os juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e Banestes Visa. As taxas são a partir de 2,25% ao mês, levando-se em conta o relacionamento do cliente com o Banco.

As novas condições são válidas para clientes que não possuem valores no rotativo de faturas anteriores e que tiverem o fechamento da fatura a partir desta sexta-feira (08/05).

“Podem ter acesso todos os clientes pessoa física, que estão com o pagamento em dia e tiveram algum imprevisto, principalmente nesse período que vivemos. É mais uma ação do Banestes para dar fôlego ao nosso correntista”, destacou o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, Marcos Vinícius Nunes Montes.

A redução varia de 30% a 50%, em relação às taxas praticadas anteriormente. A medida é válida para as faturas com vencimento entre 18 de maio e 28 de julho deste ano.

Os clientes podem consultar as propostas de parcelamento na própria fatura dos cartões, no Banestes Internet Banking, nos caixas eletrônicos, no App Banestes (disponível somente para Banescard), na Central de Atendimento do Cliente Banescard (3383-2030 na Grande Vitória e 0800-645-2030 para demais localidades) e na Central de Atendimento Banestes Visa (0800-701-9333).



Por Jardel Torezani