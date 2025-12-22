Banestes Seguros lança novo seguro que foca na proteção financeira em vida

today22 de dezembro de 2025 remove_red_eye110

O Vida Mais se destaca por oferecer indenização direta ao segurado no caso de diagnóstico de doenças graves, além da tradicional cobertura por morte. O produto está disponível para contratação na rede de agências, a partir desta segunda (22)

A Banestes Seguros anuncia a expansão de sua família de produtos. O Vida+ chega ao mercado como um seguro de proteção financeira para o presente, garantindo apoio financeiro ao segurado no momento em que ele mais precisa e com uso do benefício em vida. O novo produto prioriza a cobertura de doenças graves, garantindo que o próprio cliente receba a indenização em vida no caso de um primeiro diagnóstico de enfermidades complexas como câncer, infarto ou AVC.

A apólice assegura recursos imediatos para custear tratamentos, medicamentos ou manter o padrão de vida durante a recuperação do cliente, sem deixar de oferecer a proteção familiar por meio da garantia básica de morte. Essa modalidade garante o pagamento da indenização ao próprio segurado logo após o primeiro diagnóstico de uma das enfermidades cobertas.

O Vida+ Banestes Seguros oferece proteção contra as principais preocupações de saúde da atualidade. A apólice cobre eventos como câncer, infarto agudo do miocárdio, Acidente Vascular Cerebral (AVC), Insuficiência Renal Crônica, Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (Bypass) e Transplante de Órgãos Vitais. O produto está disponível para contratação na rede de agências, a partir desta segunda-feira (22).

“Com esse lançamento, reforçamos nosso portfólio de produtos ao oferecer uma solução completa de planejamento financeiro. Dessa forma, protegemos o patrimônio e a saúde dos nossos clientes, além de oferecer a segurança financeira da família”, ressaltou o diretor-presidente da Banestes Seguros, Carlos Rafael.

Além do foco na saúde, o novo produto da Banestes Seguros mantém a característica de dupla proteção. Isso significa que, além da indenização por doenças graves, o seguro preserva a garantia básica de indenização por morte (natural ou acidental), assegurando também o amparo financeiro aos beneficiários indicados pelo cliente em caso de falecimento.

O Vida+ opera com modelo de pagamento em parcela única. Isso elimina a preocupação com mensalidades recorrentes e evita riscos de inadimplência que poderiam cancelar a cobertura. A vigência do contrato é de um ano, sem renovação automática. O público-alvo é formado por pessoas entre 16 e 69 anos. Para a cobertura de doenças graves, há um prazo de carência de 90 dias contados a partir do início da vigência.