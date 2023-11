Batalhão de Polícia de Trânsito do ES divulga resultado da Operação Finados

O Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) reforçou a fiscalização em toda a Grande Vitória durante o feriado prolongado de Finados, no período de 02 a 05 de novembro.

Durante os quatro dias, os militares abordaram 946 condutores, realizaram 534 testes de alcoolemia e confeccionaram 779 autos de infração. As principais irregularidades foram: licenciamento atrasado, com 195 flagrantes, 94 recusas ao teste de alcoolemia (bafômetro), 36 condutores inabilitados, 46 condutores conduzindo com calçado inadequado, 11 com a CNH vencida há mais de 30 dias e 14 veículos em mau estado de conservação.

Com o reforço do efetivo em escala extra, foi possível colocar equipes embarcadas para, além do ponto fixo de fiscalização, circular por ruas e avenidas dos bairros para abordagens itinerantes.

Em dois dias de operação itinerante no município de Cariacica, 60 condutores foram abordados. Cinquenta motoristas se recusaram a fazer o teste de alcoolemia, além de oito motoristas inabilitados flagrados conduzindo veículo automotor.

Já em Vitória, foram 95 abordagens, 57 recusas ao bafômetro e outros oito condutores inabilitados, um resultado significativo quando comparado o número de abordagens e de flagrantes de recusas e inabilitados.

Somando os dois dias de operação itinerante nestes municípios, aconteceram 155 abordagens, com 107 condutores recusando-se a fazer o teste do bafômetro e resultando em quase 74% dos condutores. Já os inabilitados representam 11% das abordagens realizadas na modalidade itinerante em dois dias.

Outro fato curioso e preocupante, com resultado grave, foi a detenção no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, de um condutor que, ao não respeitar a sinalização semafórica, colidiu contra um ônibus, resultando em sete vítimas. O condutor fugiu do local, mas foi localizado e preso por policiais do BPTran. Ele estava alcoolizado, não possuía habilitação e estava de saída temporária do Sistema Penitenciário durante o feriado. As cinco vítimas do ônibus não apresentaram ferimentos graves, ao contrário das duas do veículo de passeio, que foram hospitalizadas.

O comandante do BPTran, tenente-coronel Glariston Fonseca Nascimento, destacou a atuação das equipes e salientou a importância da conduta adequada do motorista.

“Nossas equipes mostraram, como sempre, comprometimento em todas as operações de fiscalização. A modalidade itinerante, em apoio aos pontos fixos, mostrou-se eficaz, dificultando que condutores que, costumeiramente, contam com os avisos dos aplicativos de localização e de pessoas conhecidas, fujam das blitze. Evitar o ponto fixo de fiscalização já não é mais uma garantia de impunidade. É importante que os condutores entendam que o objetivo maior é a preservação da vida. O trânsito tem um potencial de letalidade elevadíssimo, mas ainda assim percebemos que existem pessoas que insistem em negligenciar esses riscos e assumir condutas inadequadas que colocam em perigo a vida de muita gente”, disse o comandante.