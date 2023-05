BEACH SOCCER | Rodadas do Campeonato Metropolitano deixam tudo embolado

O Campeonato Metropolitano de Base de Beach Soccer teve 20 partidas neste fim de semana, no Tancredão, em Vitória. Os jogos só definiram um finalista, o São Pedro, no sub 17 feminino, os outros classificados serão definidos no próximo sábado (13).

SUB 11

No grupo A, o único que jogou duas partidas foi o São Pedro, que perdeu ambas para o Craques da Praia e Coimbra Realfor, por 7 a 2 e 5 a 2, respectivamente. No sábado, as equipes ganhadoras se enfrentam para decidir quem vai à final.

Pelo grupo B, Estação Conhecimento venceu por 2 a 1 o Itesp e perdeu por 4 a 3 para o CEF Caratoíra. A partida entre Itesp e CEF Caratoíra vai definir a classificação, que está completamente indefinida.

SUB 13

Pela categoria de até 13 anos, no grupo A, o CEF Caratoíra venceu a estreia contra o Itesp por 3 a 1, mas perdeu o segundo jogo contra o São Pedro, nas penalidades, após empate de 3 a 3 no tempo normal.

São Pedro também venceu o primeiro jogo nas penalidades, contra o Craques da Praia, depois de empatar por 4 a 4. O Itesp se recuperou e venceu o Craques da Praia, no segundo jogo, por 4 a 2.

Na chave B, o Coimbra Realfor venceu seus dois jogos, contra o Guerreiros do Bairro da Penha, por W.O, e contra o Guerreiros da Gurigica, 4 a 2. Este último ganhou da equipe do Estação Conhecimento, por 4 a 3. O Estação Conhecimento também venceu por W.O o Guerreiros do Bairro da Penha.

SUB 17 MASCULINO

No sub 17 masculino, o grupo A, teve vitória do Guerreiros da Gurigica por 6 a 2 contra o São Pedro, que devolveu contra Ibiraçu, e ganhou por 7 a 4. A equipe do Norte do Estado enfrenta a equipe da Grande Vitória no grupo que está completamente indefinido.

CEF Caratoíra venceu o Estação Conhecimento, pelo grupo B, por 9 a 0. Outra goleada também foi aplicada pelo Craques da Praia, que ganhou o mesmo Estação por 11 a 2. O time da Praia do Suá enfrenta Caratoíra no próximo sábado, em jogo que vale a vaga na final.

SUB 17 FEMININO

Já no feminino, América Espírito Santo goleou o Estação Conhecimento por 10 a 1, entretanto saiu derrotado contra o CEF Caratoíra, em partida que terminou em 2 a 1.

Na outra chave, foi definido o primeiro finalista do disputado Campeonato Metropolitano de Base. São Pedro venceu as duas partidas contra o FC Estadual e ganhou a melhor de três partidas, sem a necessidade de mais um jogo.

FINAL

A final tem data marcada para o próximo domingo (14), com transmissão ao vivo, no Youtube da FECABES TV e da TV Capixaba, a partir de 8h da manhã com 5 jogos. Antes disso, no sábado (13), os últimos jogos da fase de grupos ocorrem no Tancredão.

FORMATO

No sub 11 e sub 17 masculino, as seis equipes foram divididas em dois grupos, que jogam entre si dentro do seu respectivo agrupamento. O primeiro de cada chave avança para a grande final. No sub 13, mantém o mesmo formato, porém com acréscimo de duas equipes, que formam quatro em cada grupo.

Já no sub 17 feminino, cinco equipes também foram divididas em duas chaves. No grupo A, três clubes jogam entre si para definir o primeiro e, consequentemente, a vaga na final. Já na chave B, dois times disputam uma melhor de 3 partidas. A equipe que vencer duas partidas está classificada para o jogo decisivo.

