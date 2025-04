Beat Locks estreia show acústico em tributo ao Charlie Brown Jr. em Guarapari

A banda capixaba Beat Locks será a responsável por abrir o show da banda Oriente, neste sábado (19), no Shaka Skate Surf, em Guarapari. Conhecida por realizar o tributo ao Charlie Brown Jr. mais antigo do Brasil, os capixabas vão estrear um novo show, inspirado no icônico álbum Acústico MTV, lançado pela banda santista em 2003.

O vocalista Maurício Pratti explica que a apresentação celebra os 22 anos do disco Acústico MTV, um dos trabalhos mais emblemáticos da carreira de Chorão e companhia. “A ideia já existe há dois anos, mas só agora vamos apresentar esse novo trabalho ao público. Neste tempo, preparamos as canções e estudamos muito o que seria este novo projeto. Vai ser uma alegria mostrar ao público esse nosso lado mais intimista”, afirma o cantor.

Além dos grandes sucessos do Charlie Brown Jr., o show também contará com músicas autorais da Beat Locks, como o single “O Mesmo Céu”, recentemente lançado e já disponível em todas as plataformas digitais.

Agenda cheia

O show com a Oriente não é a única parceria de peso na agenda da banda. No domingo (20), a Beat Locks volta aos palcos para abrir o show do Ponto de Equilíbrio, um dos maiores nomes do reggae nacional, no Embrazado, em Vitória.

A banda Beat Locks vem ganhando destaque no cenário musical, especialmente após sua participação em eventos renomados, como o Vibra Rock Brasil, o maior festival de rock do Espírito Santo, onde abriu shows de bandas como Paralamas do Sucesso, Frejat e Humberto Gessinger.

Ainda em abril, a Beat Locks segue com uma série de apresentações pelo Estado. Estão confirmados shows no Brizz Bar, no dia 25, no Torresmo Fest — festival gastronômico que acontece no Boulevard Shopping, em Vila Velha, no dia 26, além de passagens por Linhares, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Santa Teresa.