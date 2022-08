BELEZA | Elegância e naturalidade da make nude em alta nos eventos sociais

today22 de agosto de 2022 remove_red_eye53

Penha Arraz, empresária do ramo da beleza, ensina o passo a passo de como fazer uma maquiagem para eventos noturnos, como casamentos ou formatura

A maquiagem nude é sinônimo de elegância e se adapta a todos os tons de pele. Esse visual pode ser usado tanto de dia quanto de noite. Prova disso foi a cerimônia do Oscar 2022, onde várias celebridades, como Zendaya e Billie Eilish, apostaram em uma make natural para desfilar no red carpet. Penha Arraz, empresária do ramo da beleza, orienta que no dia a dia é preferível usar tons de nude opacos e destaca que, em festas e eventos sociais, é possível acrescentar mais luz e brilho à maquiagem.

A base de cores da maquiagem nude são tonalidades de marrom e inclui tons de rosado e bege. Essas cores são indicadas para o blush, sombra e batom. A especialista indica o passo a passo de como fazer uma make nude perfeita para festas e eventos noturnos, tais como casamentos, aniversários ou formaturas.

A expert esclarece que o primeiro passo de uma maquiagem é ter uma pele limpa e hidratada. “A pele bem feita é a principal característica da make nude. Assim, é preciso limpar e hidratar a pele adequadamente. Depois, aplicar o corretivo e, então, a base fazendo a cobertura de todo o rosto. Para finalizar, use o pó matificante, pois ele fixa melhor os produtos cremosos e retira o brilho e a oleosidade em excesso,” ensina Penha.

A empresária dá outra dica importante para montar o look: sobrancelhas bem definidas. “As sobrancelhas são como o molde do olhar, e devem ser penteadas com máscara incolor para que fiquem bem alinhadas e definidas”.

“Para continuar, aplique uma sombra iluminadora no canto interno dos olhos e na linha abaixo da sobrancelha. Na região central da pálpebra, marque a cavidade com um tom de marrom. Para o contorno dos olhos, use tons terrosos. Eles dão profundidade ao olhar. Como próximo passo, use uma máscara para alongar os cílios”, prossegue Penha.

A especialista prossegue com o passo a passo, indicando como finalizar a maquiagem. “No lugar do blush, utilize pó bronzeador na maçã do rosto. Use um lip balm e, depois, contorne a região dos lábios com um lápis nude ou rosado e pinte com um batom da mesma cor. O tom do batom deve harmonizar com o dos lábios” finaliza Penha Arraz.