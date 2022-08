Benefício do transporte universitário é reajustado em Anchieta

O benefício é amparado pela Lei 1.029/2017. Atualmente 377 estudantes serão contemplados com a iniciativa

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Educação (Seme), reajustou o benefício auxílio transporte técnico e universitário para o segundo semestre de 2022. Terão direito ao benefício alunos de cursos técnicos e universitários, exclusivamente moradores de Anchieta. E as inscrições também já iniciaram e vão até 31 de agosto.

Conforme a Seme, para este semestre os valores foram reajustados em 37,5%. Agora alunos matriculados em instituições de cidades vizinhas ao município irão receber a quantia mensal de até R$ 275,00. Já os matriculados em outras regiões, até R$ 550,00.

Segundo o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, esse reajuste representa um aumento no investimento de quase R$ 200.000,00 por semestre e aproximadamente R$ 400.000,00 por ano.

Os interessados devem preencher a ficha que fica anexa ao Decreto nº 6.273/2022, juntar os documentos e entregar no setor de transportes da Seme, que fica no Almoxarifado da Educação, localizado na Avenida Rauta, nº 1612, no bairro Justiça II. O horário de atendimento é das 07h às 17h.

Os beneficiários deverão prestar contas e apresentar documento que comprove a matrícula e frequência nas instituições de ensino.

Informações: (28) 3536-3670 / (28) 9 9278-8655 (Isac).

CLIQUE AQUI, BAIXE O DECRETO.

Documentos para rematrícula dos alunos (cópia):

1. Contrato com a empresa de transporte.

2. Declaração de matrícula, informando: aulas presenciais e quantas vezes o aluno estuda na semana.

3. Preencher a ficha de inscrição que está disponível no site da Prefeitura Municipal de Anchieta, no ícone legislação, opção decretos gerais número 6.212/2022.