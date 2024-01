Blacksete celebra 25 anos de carreira com convidados especiais neste sábado (13)

11 de janeiro de 2024

O repertório da Blacksete é uma viagem no tempo, composto por canções que vão do retrô ao moderninho – de Earth, Wind & Fire a Beyoncé

A banda Blacksete, que tem nos vocais os cantores Peujor, Angelo Jantorno, Rovena Sobrinho e Ana Porfírio, vai celebrar seus 25 anos de carreira com uma super festa, o ‘Sunset Blacksete Niver’, neste sábado (13), no Espaço Chico Bento, com participação de Dani Morais. Além do show dos anfitriões, o público ainda vai curtir apresentações dos convidados especiais, as bandas Sheep Parafina e Xá da Índia.

A história da Blacksete começou em 1997, na Serra, em um projeto que unia músicos competentes e uma proposta audaciosa: criar um agrupamento de alto padrão performático musical e fazer dele a banda mais dançante do Espírito Santo. Com essa ideologia surgia a “Jet Set Dance Band”; sendo batizada mais tarde como Blacksete.

A banda se destaca por utilizar a música negra e suas vertentes como gênero capital para a concepção de sua musicalidade. A Blacksete entrega ao público vocais de excelência e performances e une em seu trabalho, boa música, claro, mas também moda e arte.

Além dos vocalistas, que no palco se dividem como solistas e backing vocals, forma a Blacksete os músicos Bruno Tovar (baterista), Juninho Groove (baixista), Kako Tovar (tecladista), Moisés Madallon (guitarrista), além de dois bailarinos. O repertório é uma viagem no tempo, composto por canções que vão do retrô ao moderninho – de Earth, Wind & Fire a Beyoncé, passando por astros como Tim Maia, Jota Quest, Djavan, Michael Jackson, entre muitos outros.

Mais atrações

O público vai se divertir ainda com as bandas Sheep Parafina e Xá da Índia, com seus repertórios diferenciados e pensados para não deixar ninguém parado.

Formado por Alessandro Rodrigues, vocalista e pesquisador musical, o grupo Xá da Índia surge no final de 2014, na cidade Vitória, inspirado pelo movimento cultural do início do século XX – pela semana da arte moderna, somado à liberdade do movimento tropicalista e o peso do mangue-beat. Unindo essas inspirações, a banda recria a inventiva atmosfera chamada “Tropical Rock”. No palco, um passeio pelas produções musicais brasileiras das décadas de 70 , 80 e 90, com clássicos que incluem os Novos Baianos, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Rita Lee, Caetano Veloso, Di Melo, Moraes Moreira, Gal Costa, Chico Science, entre outros grandes artistas da música brasileira.

Já o Sheep Parafina levará um repertório oitentista, com hits de bandas nacionais, como Ultraje a Rigor, Lobão, Legião Urbana e internacionais, como a surf music do Men at Work.

Serviço

‘Sunset Blacksete Niver’, com Blacksete, com participação de Dani Morais, Xá da Índia e Sheep Parafina

Data: 13/01, a partir das 17h

Local: Espaço Chico Bento, em Manguinhos, Serra/ES

Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada)

Vendas: https://www.zig.tickets/eventos/sunset-blacksete-niver