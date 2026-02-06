Bloco da Proteção reforça luta contra o trabalho infantil no Sambão do Povo, em Vitória

today6 de fevereiro de 2026 remove_red_eye110

O Bloco da Proteção já está em contagem regressiva para entrar no Sambão do Povo levando uma mensagem clara e inegociável: a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, assim como o combate ao trabalho infantil, ao abuso e à exploração sexual. O desfile acontece neste sábado (7), a partir das 19h30.

A iniciativa é organizada pelo Grupo de Trabalho Peti Metropolitana e reúne equipes municipais de Assistência Social da Região Metropolitana da Grande Vitória, incluindo os municípios de Vitória, Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha. A ação conta ainda com o apoio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e a participação do Fórum Estadual de Aprendizagem, Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil do Espírito Santo (Feapeti-ES).

Segundo a coordenadora do Serviço de Abordagem de Rua de Vitória, Luciana Gatti, o objetivo do bloco é conscientizar a população e contribuir para a desnaturalização do trabalho infantil, especialmente durante o período do Carnaval. “É um momento em que crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis a situações de risco, muitas vezes relacionadas às piores formas de trabalho infantil, que podem comprometer a saúde, a segurança e o desenvolvimento moral”, destacou.

Ela alerta ainda que atividades como o comércio ambulante expõem crianças e adolescentes a perigos como exploração e abuso sexual, além do tráfico de drogas. Como parte das ações preventivas, já nesta sexta-feira (6), equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) de Vitória realizam abordagens educativas e de sensibilização junto a comerciantes no entorno do Sambão do Povo.

No sábado, os foliões engajados na defesa dos direitos da infância e da adolescência se concentram em frente ao Centro de Referência para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop), no bairro Mário Cypreste, de onde seguem em desfile. O grupo de Vitória levará para a avenida o tema: “Pule o Carnaval, mas não pule a minha infância”.

Durante o percurso, serão utilizadas faixas e cartazes com mensagens educativas, além da distribuição de abanadores informativos, com orientações objetivas e divulgação dos canais de denúncia. A proposta é unir a alegria do Carnaval à responsabilidade social e ao fortalecimento da luta contra o trabalho infantil.

Para a secretária de Assistência Social de Vitória, Soraya Mannato, dar visibilidade aos riscos e danos causados pelo trabalho infantil é uma estratégia essencial de prevenção e proteção. “É também um alerta à sociedade sobre a necessidade de erradicar essa violação de direitos que ainda afeta famílias e compromete o pleno desenvolvimento da infância”, ressaltou.

foto divulgação