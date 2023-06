Boas ideias para garantir o Lixo Zero serão tratadas nesta quinta (01) na Assembleia Legislativa

Junto com o Instituto Lixo Zero Capixaba, o deputado Gandini realiza fórum com profissionais e especialistas, a fim de promover a troca de experiências sobre gestão de resíduos sólidos

Como descartar corretamente equipamentos eletrônicos e pneus, buscar oportunidades no lixo com maior qualidade e eficiência, e fazer a reciclagem na construção civil? Esses são apenas alguns dos assuntos que serão tratados por especialistas e profissionais, amanhã (1º), das 8 às 18h, no plenário Dirceu Cardoso, da Assembleia Legislativa, no II Fórum Estadual Municípios Lixo Zero.

“O evento pretende levar a seu público as melhores práticas e tecnologias em gestão de resíduos e será composto por palestras, painéis e apresentação de cases oportunizando assim o intercâmbio de conhecimentos e experiências”, informou o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia e um dos apoiadores.

Gandini destaca a importância da coleta seletiva. De acordo com o deputado, o caminho é estruturar as associações, além de discutir a importância dos resíduos sólidos e reforçar a necessidade de contratação dos catadores e catadoras de material reciclável.

O evento, que foi idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), ocorre em mais de 50 cidades e, no Espírito Santo, foi organizado pelo Lixo Zero Capixaba, a fim de promover discussões e troca de experiências sobre a gestão de resíduos sólidos, além de unir os municípios para dialogar sobre principais temáticas com foco no conceito Lixo Zero.

Para isso, todas as secretarias municipais de Meio Ambiente foram convidadas, além dos vereadores presidentes das comissões de Meio Ambiente das câmaras municipais.

“Convidamos especialistas em gestão de resíduos sólidos; autoridades e gestores públicos municipais e estaduais; empresários e representantes de empresas deste setor; professores e estudantes universitários interessados em sustentabilidade e meio ambiente”, informou Grazielli Pirovani, embaixadora do Lixo Zero Capixaba e representante do Instituto Lixo Zero no Espírito Santo.

Segundo ela, a sociedade civil organizada também poderá participar. Para isso, é preciso se inscrever pelo link da página do Instagram: @lixozero.capixaba. Mas o evento também terá transmissão on-line pelos canais do Youtube Lixo Zero Vix e Assembleia Legislativa do ES.

“O Fórum tem como principal objetivo discutir, mapear e promover as boas práticas do estado do Espírito Santo, demonstrando para os cidadãos que já existem bons exemplos e maneiras de buscar a mudança”, frisou Grazielli.

REFLEXÃO

O conceito de “Lixo Zero” é debatido mundialmente desde os anos 1970. O foco principal do tema é propor uma reflexão e busca de alternativas para reduzir ao máximo a cadeia conhecida como economia linear, onde a última etapa do processo de consumo de um produto é o descarte.

O formato idealizado para substituí-lo consiste na economia circular, através da qual os resíduos podem e devem ser reaproveitados após o uso, transformando-se em recursos valiosos para novos produtos ou práticas.

