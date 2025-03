Boatos cassação do prefeito Léo x contas rejeitadas de Marcos Assad

Nos últimos dias tem circulado nas redes sociais matérias que insinuam uma possível cassação do prefeito de Anchieta, Léo Português. No entanto, não há até o momento nenhum caminho jurídico que possa afirmar tais alegações.

A origem das especulações está baseada em uma denúncia protocolada pela oposição, que ainda não se conformou com a derrota nas eleições municipais de 2024.

Segundo um conceituado advogado eleitoral que preferiu não se identificar, mas que teve participação ativa no pleito passado, as denúncias apresentadas são frágeis e carecem de sustentação legal.

“As denúncias feitas ainda serão averiguadas pela Justiça. Isso acontece, com certa frequência, em municípios onde a chapa derrotada não consegue digerir a soberania popular”, afirmou.

O prefeito Léo Português, por sua vez, mantém-se tranquilo em relação às acusações e confia na lisura de sua campanha. Para ele, as insinuações espalhadas pela oposição não passam de estratégias políticas para tentar manter o candidato derrotado em evidência.

“Essas informações sem base são apenas uma tentativa de confundir a população a desacreditar em um governo eleito democraticamente. O candidato derrotado deveria se preocupar com o processo de suas contas com parecer pela rejeição, que podem deixá-lo inelegível a qualquer momento”, declarou um aliado próximo do prefeito.

Marcos Assad, que perdeu para Português nas últimas eleições, teve as contas de 2016, época em que foi prefeito, com parecer unânime de rejeição do TCES, no entanto a Câmara de Anchieta ainda não realizou a sessão do julgamento que poderá deixar Marcos Assad inelegível por 8 anos.