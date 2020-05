Boletim Ideies: No estado, 1.023 pessoas estão curadas da Covid-19

Até o momento, 1.023 pessoas estão curadas da COVID-19 no estado. Segundo o boletim do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), divulgado nesta segunda-feira (04), o estado totaliza 3.351 casos confirmados de COVID-19, sendo 432 (12,9%) deles na faixa etária de 60 anos ou mais de idade.

Vila Velha (839), Serra (687), Vitória (652) e Cariacica (440) concentram 78,1% dos casos. Do total de casos confirmados, 54,1% são do gênero feminino e 45,9% do gênero masculino¹. Também foram contabilizados 1.083 (32,3%) profissionais de saúde infectados no Espírito Santo. São 123 óbitos confirmados por COVID-19 até o momento, sendo 90 (73,2%) deles na faixa etária de 60 anos ou mais de idade, e 1 óbito ocorreu com um profissional da saúde.

O Espírito Santo já realizou 15.131 testes RT PCR. Hoje, o estado possuiu 547 leitos para tratamento da COVID-19, sendo 292 leitos de UTI com 69,18% de ocupação e 255 leitos de enfermaria com 41,57% de ocupação.

No Brasil são 107.905 casos confirmados e 7.322 mortes registradas. O maior número de casos confirmados no país concentra-se na Região Sudeste (49.606), com 32.187 em São Paulo e 11.721 no Rio de Janeiro. A maior incidência de COVID-19 foi registrada no Amapá, com 204,91 casos confirmados por 100 mil habitantes.

No mundo, já são 3.578301 casos confirmados com COVID-19 e 251.059 óbitos até o momento.

Com o Painel de Acompanhamento da COVID-19, é possível ter informações com visualizações dinâmicas sobre os casos no Espírito Santo, no Brasil e no mundo.

Acesse aqui: https://bit.ly/Painel_COVID19ES