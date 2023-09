Bolo de chocolate pode causar câncer e alzheimer?

today7 de setembro de 2023 remove_red_eye308

Médica Patrícia Santiago afirma que fala de Maíra Cardi não possui embasamento científico

Uma declaração recente da influenciadora digital Maíra Cardi gerou uma onda de preocupação e controvérsia nas redes sociais. A influencer, que não possui graduação na área de saúde, afirmou em suas redes sociais que o bolo de chocolate pode estar associado a uma série de problemas de saúde, desde câncer até Alzheimer. Mas será que essa afirmação tem fundamentos científicos?

Maíra causou alvoroço ao compartilhar em suas redes sociais uma receita de bolo de chocolate com informações alarmantes: “O resultado dessa receita é: aumento do colesterol, Alzheimer, infarto, inflamação no intestino, doença celíaca, doenças do coração, oxidação das células, insuficiência hepática, osteoporose, diabetes, câncer, hipertensão, entre outras.”

Segundo a médica Patrícia Santiago, a afirmação de Maira Cardi não possui embasamento científico e pode levar a interpretações equivocadas sobre os efeitos de um simples bolo de chocolate.

“É importante destacar que não existe uma ligação direta entre o consumo moderado de bolo de chocolate e doenças tão variadas como câncer, Alzheimer e infarto. Precisamos lembrar que existe uma grande diferença entre o consumo de alimentos isolados, moderadamente, com o consumo diário em grandes quantidades. A alimentação é um aspecto importante para a saúde, mas é necessário analisar de maneira complexa, considerando outros fatores como estilo de vida, genética e padrão alimentar geral”, afirma a Dra. Patrícia.

Dra. Patrícia explica que o bolo de chocolate, quando consumido ocasionalmente e como parte de uma alimentação equilibrada, não representa um risco direto para o desenvolvimento de doenças graves. “As afirmações alarmantes de que o bolo de chocolate pode causar uma lista extensa de problemas de saúde são infundadas e podem gerar ansiedade desnecessária nas pessoas”, ressalta a médica.

Profissionais da área de saúde, incluindo nutricionistas e médicos, também se pronunciaram contra as declarações da influencer. Até mesmo o nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, criticou a afirmação, ressaltando a importância de se basear em informações científicas confiáveis antes de fazer tais declarações. De acordo com os profissionais, existem estudos científicos que mostram que consumir em excesso gorduras e refinados faz mal, mas isso não vale para consumir um bolo isoladamente em um contexto saudável.

Portanto, é essencial lembrar que informações relacionadas à saúde devem ser embasadas em evidências científicas sólidas. Dra. Patrícia reforça a importância de consultar profissionais qualificados e com formações na área para obter orientações precisas sobre alimentação e saúde, evitando assim interpretações equivocadas que possam gerar preocupações desnecessárias. Cuidar da saúde requer conhecimento responsável e embasado, garantindo decisões conscientes para uma vida saudável e equilibrada.