BOLSONARO | ‘Salário mínimo está baixo, mas não tem como aumentar’

today26 de novembro de 2020 remove_red_eye56

Durante uma live transmitida nas redes sociais hoje, 26, o Presidente Jair Bolsonaro reconheceu que o atual valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros “está baixo”, e admitiu que não existe a possibilidade de aumentar a remuneração. “Não tem de onde tirar dinheiro”, disse.

“O aumento do mínimo reflete diretamente nos ganhos de aposentados e pensionistas. Reflete no pessoal do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Não sei o montante, mas são dezenas de bilhões de reais que se gasta com isso”, analisou o presidente.

De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo dos trabalhadores brasileiros deveria figurar na casa dos R$ 5.005,91 em outubro.

Para o ano que vem, 2021, a proposta do governo federal prevê um aumento de R$ 42,84 (4,02%) no salário mínimo, que deverá passar dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.087,84.



Esse reajuste leva em conta apenas o repasse do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), inflação das famílias com renda de até cinco salários mínimos, que deverá encerrar 2020 em 4,1%, e não resulta em ganho real aos profissionais.

Fonte R7

Foto: Carolina Antunes /PR