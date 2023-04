Botão de pânico: diretores de escolas de Cariacica fazem treinamento

Os diretores das 127 unidades de ensino da rede municipal de Cariacica estão participando do treinamento para aprenderem a utilizar o botão do pânico, que integra a série de medidas que estão em fase de implementação nas escolas da cidade para auxiliar na segurança de alunos e professores. A previsão é de que até a próxima segunda-feira (17) todos estejam treinados.

“O aplicativo é de fácil acesso, mesmo assim é necessário fazer o treinamento e orientar para não haver uso indevido do dispositivo”, destacou Rogério Santos Guimarães, secretário interino de Educação de Cariacica.

Já o secretário de Defesa Social, Cláudio Victor, ressaltou a importância do engajamento dos diretores. “Nós dependemos que todos vocês nos ajudem para que o sistema funcione corretamente”, convocou.

O subsecretário de Tecnologia da Informação, Teófilo Dias, apresentou as funcionalidades. “Como uma das etapas do projeto de implantação estamos capacitando todos os diretores e coordenadores para a utilização do aplicativo e os protocolos de segurança que estão sendo implementados”, explica.

Os diretores das unidades de ensino estão bastante receptivos em relação à implantação do botão de pânico. Lusiano Manoel Reis Feijó é diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Oliveira Castro, de Itaquari, que tem 780 alunos. Ele acredita que o sistema está trazendo mais tranquilidade à comunidade escolar.

A opinião é compartilhada por Bruno Félix do Rosário, diretor da Emef Tiradentes, de Bela Aurora. Ele ressaltou que a escola também aumentou o rigor na circulação de pessoas na unidade como forma de prevenção.

Patrulha Escolar

As unidades de ensino da rede municipal já são atendidas pela Patrulha Escolar realizada pela Guarda Municipal de Cariacica, que visa garantir a segurança e evitar ocorrências, projeto que está sendo intensificado. As escolas também contam com sistema de videomonitoramento e profissionais de portaria, que junto com a equipe pedagógica controlam a entrada e saída dos estudantes.

O aplicativo com o botão do pânico é integrado à Guarda Municipal, que irá direcionar o chamado às forças de segurança competentes. O trabalho conta com a parceria da Polícia Militar e da Polícia Civil e ainda poderá contar com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, por meio de um termo de cooperação técnica firmado entre a prefeitura e o órgão federal.

A prefeitura de Cariacica criou um protocolo de segurança que contempla, além da disponibilização do botão do pânico, limitação de circulação de pessoas no ambiente escolar, atendimento por meio de agendamento prévio e ampliação do videomonitoramento nas escolas.

fotos Claudio Postay