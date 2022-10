BPMs de Goiás grava vídeo em homenagem aos Soldados PM Ferrani e Celini

Na manhã desta segunda-feira, 17, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACSPMBM/ES) recebeu vídeos de homenagens aos Soldados PM Ferrani e Celini, por parte das Polícias do Estado de Goiás.

As homenagens foram realizadas pelos policiais do 39º BPM do 2º Comando Regional da PM de Goiás e do 45º BPM de Goiás.

Nos vídeos são feitos discursos em homenagens aos Soldados PM Ferrani e Celini e na sequência as sirenes das viaturas são ligadas em um ato de respeito. Em um dos discursos, um Policial destaca: “Somos um Brasil inteiro, uma só Polícia de norte a sul, de leste a oeste”.

O presidente da ACSPMBM/ES, Cabo PM Jackson Eugênio, lembrou dos casos dos policiais assassinados no início do ano: “Neste ano, já foram 4 policiais assassinados em nosso Estado. A comoção é nacional porque essa realidade não pode ser normalizada em nosso país. Em fevereiro, profissionais honrados também foram assassinados de forma covarde pela bandidagem, o Sd PM Comper e o Sargento PM Romania. Agora os Sds PM Ferrani e Celini, que além de terem sido executados covardemente, estavam em serviço”.

O presidente da Associação ainda trouxe um alerta a sociedade sobre o caso: “O caso deste fim de semana, em especial, é um grande alerta para a sociedade, porque quando um agente de segurança é alvejado e morto, isso aponta para uma realidade, em que a última barreira entre a ordem e o caos, está ruindo.” destacou o presidente, Cabo PM Eugênio.