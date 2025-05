BR 101: Gandini cobra Ecovias e garante vistoria no trecho mais crítico em São Mateus

Concessionária também prometeu construção de vias marginais, passarela e melhorias na sinalização. Deputado cobra antecipação das obras e alerta: “A prioridade é salvar vidas”

A atuação do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Fiscalização da BR-101 da Assembleia Legislativa, já começa a gerar resultados concretos. Após cobrar providências em plenário e articular uma reunião com a direção da Ecovias-101 (antiga Eco-101), nesta segunda-feira (26), o parlamentar garantiu o compromisso da concessionária de enviar uma equipe técnica a São Mateus, na sexta-feira (30), para avaliar in loco os pontos mais críticos da rodovia no município.

Durante o encontro com o diretor-superintendente da Ecovias-101, Roberto Amorim Júnior, Gandini também obteve a confirmação da construção de 40 quilômetros de vias laterais (terceiras faixas) ao longo do trecho Norte da BR-101 — sendo 12 km em São Mateus. Apesar disso, o cronograma da concessionária prevê a execução desse trecho apenas entre o sexto e o oitavo ano do novo contrato de concessão, cujo leilão está previsto para o dia 26 de junho.

Roberto Amorim, Marcus da Cozivip e Gandini comandaram a reunião: prioridade é duplicação e construção de terceiras faixas em São Mateus.

Outra conquista obtida por Gandini na reunião foi o anúncio da implantação de uma passarela com passagem para pedestres e ciclistas na ponte sobre o rio Cricaré, além de melhorias na sinalização e na segurança viária, com ações imediatas de limpeza e poda às margens da rodovia.

“O contrato já deveria ter sido concluído há 12 anos, e não temos nem um terço das obras entregues. Chega de indefinições. A nossa prioridade é salvar vidas e garantir mobilidade. Vamos buscar o diálogo necessário com a ANTT para antecipar esses investimentos em São Mateus”, afirmou Gandini, que tem cobrado ações urgentes da concessionária para reduzir o número de acidentes fatais na região.

A mobilização liderada pelo deputado ganhou força após um grave acidente ocorrido no dia 29 de abril, que interditou a BR-101 por quase 12 horas — apenas cinco dias depois de Gandini ter alertado, da tribuna da Assembleia, sobre os riscos à segurança no trecho Norte da estrada.

“Obrigado ao deputado Gandini, que tem nos ajudado muito, e aos vereadores que estiveram presentes. Nossa principal reivindicação é a duplicação, mas quando falaram que a partir de Linhares não será duplicado e que teremos contrapartidas, como as terceiras faixas, lembro que pagamos o pedágio mais caro do Estado. Vamos receber um grande complexo hospitalar e temos o campus da Ufes, que pode ter curso de Medicina. Por isso, é fundamental termos as vias marginais”, afirmou o prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Podemos).

A reunião contou com a presença do prefeito, do presidente da Câmara Municipal, Wanderlei Segantini (MDB), e de outros oito dos 11 vereadores: Isamara da Farmácia (União), Wan Borges (PSB), Vilmar do Seac (PSD), Professora Valdirene (PT), Wap Wap (Podemos), Raphael Barbosa (PDT), Cristiano Balanga (PP) e Branco da Penal (PL). Os parlamentares cobraram melhorias urgentes por parte da concessionária.

Também participaram o secretário municipal de Desenvolvimento, Hassan Rezende; o diretor da Marcopolo, Cristiano Manica; e o presidente da Associação Empresarial do Litoral Norte do Estado do Espírito Santo (Assenor), Tiago Guzzo.

