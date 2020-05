Brasil registra mais de 27 mil mortes por Covid-19

today30 de Maio de 2020 remove_red_eye4

O Ministério da Saúde divulgou os números relativos à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Nesta sexta-feira (29), o país registrou 27.878 mortes por causa da Covid-19, o que representa um aumento de 1.124 óbitos nas últimas 24 horas. Outros 4.245 óbitos permanecem em investigação para descobrir se foram decorrentes da doença ou não.

Entre a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus, o país chegou à marca de 465.166 doentes. Além de 247.812 casos que estão sob suspeita de estarem com a Covid-19. O número de pacientes recuperados é uma 189.476 e já representa 40% das pessoas que estiveram doentes. Esses são dados baseados nas informações enviadas por estados e municípios.

Goiás, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são as Unidades da Federação onde a doença atingiu menos pessoas e causou menor número de mortes. Enquanto isso, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas são os estados com maior quantidade de casos registrados no país.

Fonte Agência do Rádio