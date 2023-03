Brechós neste domingo (19) na Prainha com promoções, massagem, música e muito mais

Elas começaram durante a pandemia e faziam suas vendas sempre a partir da internet. Agora, no próximo domingo, dia 19, seis brecholeiras vão se juntar para um evento presencial na Vilazinha, na Prainha, em Vila Velha, das 9 até as 19h. É a primeira edição do Mercado Soul Brechó, com preços promocionais entre R$ 3 e R$ 150.

A intenção de Sarah Sousa Almeida (@sarah.garimpando), Jordana Rangel (@_jojo.brechó), Mayara Coutinho (@sarabi), Jhennyffer Ferreira (@nosso_cabide.luxo), Marilda Bernardo (@brechonovodinovo) e a dupla Suellen e Jacymara (@brecho.desapegadasirmas.vix) é vender seus produtos, mas também proporcionar um domingo agradável para clientes e brecholeiras.

Além da variedade de peças à venda, o evento terá um espaço para massagem com a massoterapeuta Luciana Lemes, tatuagens com Karol Tatto (@studio_ktatto), tortas salgadas, empadas e outras gostosuras produzidas por Ana Claudia Batista, música com o cantor Daniel Miaguy e, em paralelo ao evento, o artista Diego Chaves (@artessemfronteiras) vai pintar uma obra de arte em homenagem às mulheres no muro da entrada do evento.

Sarah Almeida abriu um brechó virtual e agora estreia venda física durante o Mercado Soul Brechó.

Espaço kids

As mamães e papais podem comparecer com tranquilidade, pois haverá um espaço kids, com uma monitora, para que eles possam comprar e ficar à vontade tomando aquela cerveja gelada ou chopp.

“A ideia já estava sendo pensada desde o ano passado e, inicialmente, seria na minha garagem”, contou a idealizadora e também brecholeira, Sarah Sousa Almeida. “Mas como teve uma procura grande de outras meninas pedindo pra eu organizar um encontro, pra gente se reunir e trocar experiências, decidimos fazer o Mercado Soul Brechó”, disse.

O evento não vai cobrar pela entrada, mas aceita doações de produtos de higiene básica para mulheres, como absorvente, pasta de dente, desodorante e sabonete. “Não é obrigatório, mas, como estamos no mês da mulher, estamos pedindo essas doações que vamos levar para instituições de caridade”, completou a brecholeira Sarah Sousa Almeida, organizadora do Mercado Soul Brechó.

Serviço:

Mercado Soul Brechó

Atrações: 6 brecholeiras, massoterapia, tatuagem, comidinhas, música e grafite.

Quando: 19 de março, domingo.

Horário: 9 às 19h.

Local: Pousada Vilazinha, na Prainha, em Vila Velha.

Entrada franca, mas a organização aceita doações de produtos de higiene básica para mulheres (absorvente, pasta de dente, desodorante e sabonete).

fotos divulgação