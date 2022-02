Briga de rivais à traficantes acaba com criança de 2 anos atingida por bala perdida

Ataques de rivais à traficantes do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira, 17, por volta das 20:15h, teve como resultado uma criança de 2 anos baleada e que se encontra em estado grave. No momento do tiroteio, o pequeno Théo Henrique Soares Santos estava indo com a mãe na padaria.

A polícia informou que o tiro acertou na altura do ouvido da criança, que foi levada por um vizinho até o Pronto Atendimento de Cobilândia, onde o menino recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido para o Hospital Infantil em Vitória.

De acordo com moradores do bairro, durante a confusão foram ouvidos mais de 100 disparos por armas de fogo e cerca de 30 homens encapuzados na Rua Vila Verde.



Segundo a polícia, ninguém ainda foi preso e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha.