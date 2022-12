Bruno destaca benefício à população atingida pela chuva, e faz alerta a prefeitos

Deputado estadual defendeu a importância do Cartão Reconstrução, no valor de R$ 3 mil, para ajudar as famílias atingidas, e chamou a atenção dos municípios para elaborar projetos e usar os recursos disponibilizados pelo governo na prevenção dos desastres

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB), da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa, ajudou a aprovar hoje (6) a concessão de auxílio financeiro, no valor de R$ 3 mil, o Cartão Reconstrução, que será usado para compra de novos móveis, eletrodomésticos e materiais de construção por parte dos atingidos pelas fortes chuvas que vêm caindo no Espírito Santo, benefício destinado a capixabas inscritos no CadÚnico do governo federal.

Entretanto, em seu discurso, Bruno chamou a atenção para a responsabilidade dos municípios e afirmou que, além da ação emergencial nesse caso, o governo libera recursos financeiros para prefeituras que apresentam projetos estruturantes a fim de prevenir estragos causados pelas chuvas em áreas sabidamente críticas.

“É muito importante alcançar as pessoas em momento de calamidade, mas é necessário que os municípios apresentem projetos. Uma coisa é uma tromba d’ água, que chega e destrói tudo. Outra são áreas críticas que todo mundo já sabe que têm. Mas o prefeito se limita a tirar uma terra que cai, sendo que existe recurso no governo do Estado, com suporte técnico, para prevenir o desastre”, declarou.

Bruno destacou que a intenção é alertar os prefeitos de que existem formas dos municípios elaborarem projetos, apresentarem ao governo e receberem os recursos, apoio técnico e até a hora/máquina para fazer a prevenção da chuva que ainda vai chegar.

O deputado lembrou que há 4 mil famílias desabrigadas por causa das chuvas no Estado e que é importante o auxílio dado pelo governo, em parcela única e entre os meses de novembro e março, para acertar um imóvel danificado, comprar uma cama, uma televisão e um colchão para a família voltar para casa.

“O Cartão Reconstrução é para apoiar as famílias vulneráveis. Mas a responsabilidade de fazer obras estruturantes, preventivas, é do governo do Estado e das prefeituras. Resumindo: existe recurso, o governo Casagrande é municipalista, tem corpo técnico e as prefeituras precisam fazer os projetos”, detalhou.

Para o parlamentar, com planejamento é possível antecipar muitos dos desastres que causam impactos social, emocional e econômico na vida das pessoas.

foto Assessoria Parlamentar