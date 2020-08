Bruno Lamas quer aliado de Audifax na vaga de vice na Serra

today18 de agosto de 2020 remove_red_eye35

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) é pré-candidato a prefeito da Serra com ou sem o apoio do atual chefe do Executivo serrano, Audifax Barcelos (Rede), mas prefere contar com a parceria do redista já no primeiro turno da eleição do próximo dia 15 de novembro.

Para isso, o pré-candidato do partido do governador Renato Casagrande (PSB) na Serra ofereceu a vaga de vice na sua chapa à Rede, legenda do prefeito. Bruno convidou para o posto Jolhiomar Massariol, ex-coordenador de Governo da Serra e braço direito de Audifax.

“A vaga de vice na minha chapa está reservada para a Rede. Só depende de Audifax”, reforça o deputado, para quem Jolhiomar, de fato, seria o vice dos sonhos, por ser uma pessoa de confiança do prefeito.

Mas, caso ocorra algum impedimento legal – no caso dele não ter se desincompatibilizado no prazo –, a vaga continua sendo do partido de Audifax.

“É uma pessoa (Jolhiomar) de confiança do Audifax. É meu amigo. É serrano da gema. É da paz, do bem, é honesto. E nos une. Une-me ao Audifax. Une a Rede ao PSB. Jolhiomar é um nome inquestionável. Agora, a Rede tem dia e hora para tomar essa decisão. Tenho conversado com frequência com Audifax e vou respeitar a decisão dele”, observa Bruno.

Mas caso uma aliança com a Rede não seja possível no primeiro turno – o partido lançou o vereador Fábio Duarte, líder de Audifax na Câmara da Serra como seu pré-candidato – Bruno garante que a parceria vai sair no segundo turno, caso ele garanta vaga na segunda etapa da eleição.

“É uma aliança que tem dia e hora para acontecer. Nós caminhamos juntos. A relação é de muita proximidade. Eu torço para que seja no 1º turno, logo, para ganharmos a eleição juntos. Mas, se não ocorrer no 1º turno, vai ocorrer no 2º. Para mim, a prioridade é a conversa e a aliança com a Rede. É algo natural que aconteça”, declara o deputado.

Apesar da Rede ter candidato próprio, Audifax deve apostar discretamente em outros candidatos para levar a eleição na Serra ao 2º turno e derrotar o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), seu arquirrival.

Além do PSB, a pré-candidatura de Bruno já tem a adesão de três partidos: PV, Avante e DEM. E há conversas avançadas com o Cidadania.