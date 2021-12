Bruno quer dar acessibilidade às pessoas com deficiência nas praias do Estado

Indicação do deputado foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Caso ela seja executada pelo governo, frequentadores cegos e com dificuldade de mobilidade teriam pontos de acesso e recursos assistidos, com cadeiras anfíbias, esteiras, material desportivo e apoio de uma equipe técnica.

Transformar as praias do litoral capixaba em locais realmente democráticos e inclusivos, onde as pessoas com deficiência pudessem frequentar com autonomia e dignidade.

Esse é o objetivo da indicação parlamentar, de autoria do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), aprovada na sessão da Assembleia Legislativa da última terça-feira (7).



De acordo com a proposta, que só será colocada em prática caso o governador Renato Casagrande (PSB) aprove a medida, a ideia é que as praias tenham pontos de acesso e recursos assistidos com cadeiras anfíbias, esteiras, material desportivo e apoio de uma equipe técnica para desenvolver atividades para pessoas com deficiência.



Pela proposta, seria fornecida toda a segurança necessária, com as exigências normativas de acessibilidade, não só para o deficiente físico, mas para todos os cidadãos. Para isso, a indicação sugere uma parceria entre os setores público e privado.



“Quero democratizar o acesso às praias. Para isso, seria implantada uma infraestrutura acessível para que as pessoas com deficiência tenham acessibilidade às praias do litoral capixaba. Sabemos que essas pessoas, com deficiência visual e de acessibilidade, têm mais dificuldades porque muitas vezes os locais não possuem o acesso adequado”, justificou o deputado estadual Bruno Lamas.



Bruno reforça que a acessibilidade às praias é um assunto nacional, mas que o Estado precisa fazer a sua parte.



“O assunto envolve o uso de cadeiras, acessibilidade e as práticas esportivas. Queremos alcançar essas pessoas com deficiência, que têm família e direitos. E, certamente, terão melhoria na sua qualidade de vida, caso o governo do Estado execute a minha indicação parlamentar. Agora, vamos conversar com o governo para garantir a acessibilidade nas praias”, explicou.