Deputado Bruno Lamas sinaliza com emenda de R$ 300 mil para ajudar famílias

today12 de março de 2021 remove_red_eye45

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) vai empenhar R$ 300 mil do R$ 1 milhão que tem direito no Orçamento Estadual para ajudar as famílias desabrigadas após as fortes chuvas que caíram na noite da última quarta-feira (10) na Serra. O dinheiro será usado na aquisição de remédios e alimentos.

“Tomei a mesma iniciativa no auxílio às vítimas da pandemia do coronavírus na Serra, quando garanti R$ 500 mil na forma de emenda parlamentar. Agora é hora de unir forças e cuidar das famílias. Nossa solidariedade ao cidadão serrano”, declarou o deputado.

Segundo o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, choveu 181 mm na última quarta-feira, mais que o esperado para todo o mês no município, o que ocasionou estragos em vários bairros, entre eles Eldorado, Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Barcelona, Porto Canoa, Civit, Nova Carapina, Vista da Serra, Divinópolis, Vila Nova de Colares e Planalto Serrano.

O deputado, por sua vez, garante que tomou algumas providências, para tentar minimizar o sofrimento dos moradores.

“Fiz contato imediato com o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) e me coloquei à disposição para intermediar as conversas com o governo do Estado, por meio da Defesa Civil e da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano”, disse.

O parlamentar também cobrou do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel André Có Silva, o envio imediato de colchões, cestas básicas, cobertores e travesseiros, além de itens de higiene pessoal. A mesma solicitação foi feita à secretária de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

Do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, Bruno garante ter solicitado o envio de máquinas (tratores, retroescavadeiras, etc), para auxiliar na remoção de dejetos, desbloqueio de vias e reparo em barragens e outros danos naturais. “O objetivo é a limpeza das ruas”, lembrou o deputado.