Bruxismo: ator Márcio Kieling conta como foi tratamento para combater a condição

today31 de julho de 2024 remove_red_eye70

Os distúrbios do sono e as consequências do bruxismo são o que mais afeta a qualidade de vida e precisam de um bom acompanhamento, afirma a cirurgiã-dentista Dra. Andréa Melo, responsável pelo tratamento de Márcio Kieling

O bruxismo é uma condição que causa ranger e/ou fricção involuntária dos dentes, principalmente durante o sono, afetando a qualidade do descanso, dor na musculatura do local e desgaste dos dentes. De acordo com dados da OMS – Organização Mundial da Saúde – 30% da população mundial sofre de bruxismo.

O ator e trader Márcio Kieling, que participou da novela “Malhação”, da série “Chuteira Preta” e do filme “Dois Filhos de Francisco” sofreu por muito tempo com bruxismo, o que prejudicou muito o seu sono, mas após realizar o tratamento para a condição teve uma grande melhora.

“Já me cuido/trato há anos, sempre em busca de qualidade de vida. Já tratei o bruxismo e atualmente estou tratando minha qualidade de sono. Eu achava que dormia bem, mas após os exames vimos que poderíamos melhorá-lo […] Estou tomando suplementos que me ajudam na hora que vou dormir, junto com um aparelho/placa que uso na hora de dormir para acabar com meus eventos de apneia durante o sono”.

“O sono é como ligássemos o carregador na tomada para recarregar nossa energia. Isso acaba influenciando no nosso dia a dia, e outra, a esposa agradece porque o ronco está diminuindo”, conta o ator.

De acordo com a cirurgiã-dentista com PhD em odontologia, Dra. Andrea Melo, responsável pelo tratamento de Márcio Kieling desde o início, conta que a apneia do sono e o bruxismo andam lado a lado.

“A apneia do sono e o bruxismo podem ocorrer juntos com muita frequência, afetando essa dupla de qualidade do sono e a saúde geral. A apneia causa pausas na respiração durante o sono, levando a microdespertares que aumentam a atividade do sistema nervoso, muitas vezes aumentando a incidência do bruxismo, que também pode ser estimulado pelo estresse e ansiedade relacionados a um sono de má qualidade, é preciso entender cada caso para dar um tratamento mais adequado”, afirma.

Principais sintomas do bruxismo

– Desgaste dentário;

– Dor na mandíbula;

– Dores de cabeça;

– Sensibilidade dentária;

– Ruídos durante o sono;

– Tensão muscular;

– Distúrbios do sono.

Tratamento para o Bruxismo

De acordo com a Dra. Andrea Melo, desenvolvedora de um método pioneiro no tratamento de bruxismo, é preciso uma análise ampla para entender todas as variáveis da condição.

“O bruxismo pode ser influenciado por diversos fatores, considerar todos eles é tão importante quanto desafiador”.

“Na minha metodologia, primeiro diagnosticamos o bruxismo com formulários, exame de placa diagnóstica específico para isso, análise clínica e polissonografia. Depois, tratamos a condição em quatro frentes, cuidar dos hábitos de sono, usar suplementação, placas personalizadas para evitar desgaste e por vezes melhorar a apneia presente, e análise da dentição do paciente”.

“O tratamento integrado é o mais resolutivo e capaz de melhorar a qualidade de vida dos pacientes”.