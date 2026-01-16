Cachoeiraço 2026 terá videomonitoramento com reconhecimento facial

today16 de janeiro de 2026 remove_red_eye62

A volta do Cachoeiraço 2026, que acontece de 6 a 8 de fevereiro, uma semana antes do carnaval nacional, contará com um robusto esquema de segurança para garantir tranquilidade aos foliões e moradores de Cachoeiro de Itapemirim.

Na quinta-feira (15), uma reunião realizada na sede do 9º Batalhão da Polícia Militar definiu as estratégias de segurança do evento. Participaram do encontro o vice-prefeito Júnior Corrêa, o secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, o comandante do 9º BPM, Tenente-Coronel Nério Pereira da Silva Filho, militares de diversas companhias da PM, além de servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O esquema de segurança contará com mais de 100 homens, envolvendo Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM), agentes municipais de trânsito e segurança privada. Também será utilizado o sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial, permitindo a identificação de pessoas foragidas da Justiça e reforçando a prevenção de ocorrências durante a festa.

De acordo com o comandante do 9º Batalhão, a atuação da Polícia Militar fará parte de uma estratégia integrada. “O Cachoeiraço estará inserido em um forte esquema de segurança tático, dentro da Operação Verão. Teremos policiamento ostensivo, monitoramento por câmeras e atuação integrada com as forças municipais, garantindo um ambiente seguro para quem quer se divertir com tranquilidade”, afirmou o Tenente-Coronel Nério Pereira da Silva Filho.

Como medida preventiva, um decreto municipal, que ainda será publicado, proibirá a entrada de foliões na avenida com garrafas e copos de vidro, além de objetos cortantes, que serão apreendidos pelas forças de segurança. Também não será permitido o uso de caixas de som e carros de som, que igualmente estarão sujeitos à apreensão.

O secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, destacou que o planejamento antecipado é fundamental para o sucesso do evento. “O Cachoeiraço volta com força total, mas com responsabilidade. Pensamos em cada detalhe para garantir uma festa organizada, segura e acolhedora para as famílias cachoeirenses e para os visitantes que virão prestigiar o evento”, ressaltou.

Já o vice-prefeito Júnior Corrêa enfatizou o trabalho integrado entre as secretarias e as forças de segurança.

“Estamos trabalhando de forma conjunta para que o Cachoeiraço seja marcado pela alegria, pela cultura e pela segurança. A determinação do prefeito Ferraço é clara: oferecer um grande evento, com planejamento, organização e respeito à população”, afirmou.

A presença da Polícia Militar, aliada à Guarda Civil Municipal, aos agentes de trânsito e à tecnologia de monitoramento, reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em realizar um evento seguro, organizado e à altura da tradição do Cachoeiraço, que retorna ao calendário festivo da cidade após anos de ausência.