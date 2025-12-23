Cachoeiraço está de volta e promete resgatar a tradição do carnaval de Cachoeiro em 2026

O prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, anunciou oficialmente o retorno do Cachoeiraço, um dos eventos mais tradicionais e marcantes da história do carnaval do município. Criado há mais de 20 anos pelo prefeito Theodorico Ferraço, o Cachoeiraço ficou conhecido por arrastar multidões e marcar gerações com muita música, alegria e participação popular.

A volta do evento já tem data definida e promete movimentar a cidade: o Cachoeiraço 2026 será realizado nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, dez dias antes do carnaval nacional. A programação contará com trio elétrico e atração nacional, direto da Bahia, resgatando o formato que consagrou o evento como um dos maiores carnavais do interior do Espírito Santo. As atrações serão divulgadas em breve.

Nos dias 6 e 7 de fevereiro, a folia toma conta das ruas com o tradicional trio elétrico, garantindo animação para os foliões de todas as idades. Já no dia 8, o foco será a criançada, com a realização da matinê kids, na Praça de Fátima, em um ambiente preparado especialmente para as famílias.

Para o prefeito em exercício, o retorno do Cachoeiraço representa mais do que uma festa: é o resgate da identidade cultural da cidade.

“O Cachoeiraço faz parte da história de Cachoeiro e da memória afetiva de milhares de pessoas. Estamos trazendo de volta um evento que marcou gerações, com organização, segurança e atrações de qualidade, valorizando a nossa cultura e movimentando a economia local”, destacou Júnior Corrêa.

Ele também ressaltou o impacto positivo do evento para o comércio, o turismo e a autoestima da população.

“Além da alegria e da tradição, o Cachoeiraço gera emprego, renda e fortalece o comércio e o setor de serviços. É uma festa pensada para o povo, para as famílias e para colocar Cachoeiro novamente no calendário dos grandes eventos do Espírito Santo”, completou.

Com a confirmação do retorno, a expectativa é de que o Cachoeiraço 2026 volte a ser um dos maiores símbolos do carnaval cachoeirense, reunindo moradores, turistas e foliões em três dias de muita música, animação e celebração.