Cachoeiro: BRK Ambiental é autuada por despejo de esgoto no Rio Itapemirim

23 de agosto de 2025

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim autuou a concessionária BRK Ambiental por lançar esgoto sem tratamento diretamente no Rio Itapemirim. A ação foi conduzida pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também aplicou auto de infração.

De acordo com a administração municipal, a situação é considerada muito grave e ocorreu em razão de falhas na manutenção realizada pela empresa. Durante quatro dias, todo o esgoto do município foi despejado no rio, causando sérios impactos ambientais.

A Prefeitura informou ainda que, mesmo sendo responsabilidade da concessionária, os resíduos provenientes da margem sul do centro da cidade continuam sendo lançados sem tratamento. A expectativa é de que o problema só seja solucionado após a conclusão de uma obra que está em andamento — mas sem prazo definido para entrega.

Outro ponto destacado pela Agersa é que a BRK Ambiental não dispõe de um plano de contingência para situações emergenciais, o que ampliou os danos ambientais. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e a outros órgãos de fiscalização ambiental.