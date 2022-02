CACHOEIRO | Concurso on-line de marchinhas de carnaval começa sexta-feira (25)

24 de fevereiro de 2022

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim dará início, nesta sexta-feira (25), às 18h, à votação do Concurso de Marchinhas Carnavalescas – Prêmio “Raul Sampaio Cocco”, que será realizada na página oficial da pasta no YouTube (SEMCULT Cachoeiro), onde será possível conferir as sete canções finalistas.

Os vídeos foram gravados e enviados pelos próprios participantes. A escolha das canções vencedoras será feita pelo público, que poderá curtir os vídeos de suas marchinhas preferidas até às 23:59 de segunda-feira (28) – ganharão as três mais curtidas. Os prêmios para os três primeiros lugares somam R$ 6 mil.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins, a realização do concurso on-line de marchinhas é uma forma de não deixar o carnaval passar em branco em Cachoeiro, frente às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

“O carnaval é uma data que, tradicionalmente, é comemorada pelas ruas e avenidas das cidades brasileiras. Infelizmente, ainda não é possível aproveitarmos essa festa tão bonita em seu formato tradicional. Entretanto, com o concurso de marchinhas, poderemos sentir um pouco da energia carnavalesca e, também, valorizar o talento dos compositores. Convidamos todos, neste final semana, a prestigiarem as canções selecionadas e, também, a elegerem os vencedores”, ressaltou.

Confira as marchinhas selecionadas

Minha Linda Colombina – Autor: Carlos Alberto Pereira

Eu Vou Pular – Autor: Elcio Júnior Loyola Bindeli

Que Saudade Do Esguichinho! – Autor: Márcio José Marques de Souza

Obras Do Raul – Autor: Tarcísio Carlos Modolo

De Olho No Buraco – Autor: Rudson Barreto Costa Filho

Na Brisa – Autor: Victor Rigo de Bacher

Salve O Que Puder! – Autor: Vitor Hugo Silva de Oliveira



