Cachoeiro conquista o 1º lugar em Transparência e Governança Pública no ES

today7 de outubro de 2025 remove_red_eye82

Cachoeiro de Itapemirim é destaque estadual em transparência e governança pública. O município alcançou a nota máxima — 100 pontos — no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), figurando entre os mais transparentes do Espírito Santo, ao lado de Afonso Cláudio, Colatina, Dores do Rio Preto, Vila Velha e Vitória.

O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (7) pela ONG Transparência Capixaba, em parceria com o ES em Ação. O estudo avaliou 78 prefeituras capixabas e apontou que mais da metade dos municípios melhorou suas notas em relação ao ano passado. Em 2025, nenhum município foi classificado como “ruim” ou “péssimo” — um avanço significativo em nível estadual.

A metodologia aplicada segue o modelo desenvolvido pela Transparência Internacional – Brasil, que analisa políticas públicas, legislações, práticas de transparência, dados abertos e mecanismos de participação social e combate à corrupção.

Além do ranking geral, a Transparência Capixaba também avaliou o setor de Saúde dos municípios, cuja transparência vem sendo monitorada desde 2022. Esta é a primeira vez que os resultados dessa área são divulgados publicamente, reforçando o compromisso com a clareza das informações e a prestação de contas à população.

De acordo com os resultados, a nota média das prefeituras capixabas foi de 80,41 pontos, considerada “ótima” pela escala do índice, que vai de 0 a 100. Municípios como Pedro Canário, Sooretama, Rio Novo do Sul e Brejetuba ficaram nas últimas posições, com desempenho classificado como “regular”.

O desempenho de Cachoeiro de Itapemirim demonstra o comprometimento da gestão municipal com as boas práticas de governança, transparência dos gastos públicos e participação cidadã, consolidando o município como referência no Estado.

O prefeito Theodorico Ferraço comemorou o resultado e destacou o trabalho conjunto das equipes.

“A transparência é um pilar essencial da boa gestão. Desde o início do nosso mandato temos trabalhado para garantir que cada cidadão de Cachoeiro possa acompanhar de perto como os recursos públicos são aplicados. Essa nota máxima é fruto de um trabalho sério, técnico e comprometido com o bem comum”, afirmou Ferraço.

O Controlador-Geral do Município, Fernando Moura, também celebrou a conquista e ressaltou a importância da melhoria contínua.