Cachoeiro de Itapemirim tem serviços gratuitos de saúde mental

today4 de janeiro de 2023 remove_red_eye57

Desde o ano de 2014 janeiro é considerado o mês do cuidado com a saúde mental, em atenção à promoção do bem-estar psicológico e emocional das pessoas. A campanha Janeiro Branco dá ênfase especial na difusão de informações sobre doenças como transtorno de ansiedade e depressão.

Em Cachoeiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), os atendimentos relacionados à saúde mental têm início nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio de uma consulta com um médico clínico geral.

Para isso, é necessário que o cidadão se dirija à UBS mais próxima de sua residência com documento de identidade e cartão do SUS para realizar o agendamento da consulta.

De acordo com a Semus, alguns sinais comuns de transtornos mentais e emocionais que devem motivar a busca por assistência são: desânimo excessivo, sensação de desconforto social e desprazer em tarefas divertidas e ações cotidianas.

Após a avaliação inicial na UBS, o paciente é encaminhado para atendimento psicológico na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”. Além disso, caso haja a necessidade de uma consulta psiquiátrica, o médico da família, que atende na UBS, fará a solicitação, via regulação, uma vez que esse atendimento especializado é oferecido pelo Estado.

“O mês de janeiro é um período importante para lembrarmos de que os cuidados com a saúde mental devem ser tão criteriosos quanto com os da saúde física. É muito claro que a pandemia trouxe consequências para as duas áreas, e é importante que a população saiba que há suporte na nossa rede para os devidos tratamentos”, salienta o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

O secretário destaca, ainda, que buscando a unidade de Saúde do bairro, a Equipe de Saúde da Família pode realizar o acompanhamento dos pacientes durante todo o período de tratamento em saúde mental.

Programação especial

Neste mês, para reforçar ainda mais a conscientização sobre o assunto, a Semus estará realizando uma programação especial de atividades. O cronograma completo das ações será divulgado em breve.

Caps-ad

A Semus também é responsável pelo Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-ad), um espaço que oferece serviço ambulatorial de atenção diária a pessoas com dependência química e faz parte da rede de saúde mental.

Os atendimentos se dão no âmbito individual – medicamentoso, psicoterápico e de orientação – e também no âmbito coletivo, com psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outros. Pacientes que necessitam de acolhimento, observação e desintoxicação também são atendidos no Caps.

O equipamento está localizado na Rua José Dias Lobato, 163, bairro Otton Marins (rua paralela à Linha Vermelha) e funciona de segunda a sexta, das 8 às 18h. Mais informações: (28) 3522-4366.

foto Márcia Leal/PMCI