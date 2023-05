Marcelo Santos e Allan Ferreira pedem estadualização da estrada do Posto Dantas

Os parlamentares fizeram uma visita ao local e ouviram as demandas de empresários e agricultores da região

O deputado estadual Allan Ferreira, que é de Cachoeiro de Itapemirim, esteve na manhã desta sexta-feira (26), acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, na estrada conhecida como Estrada do Posto Dantas, que liga Rio Novo do Sul a BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim. Eles fizeram uma inspeção no local e ouviram empresários da região que reivindicam melhoria na via, que tem fluxo intenso por conta da movimentação de cargas na região.

De acordo com o deputado Allan Ferreira, a estrada que tem cerca de 8km de extensão, é alvo de muita reclamação do setor produtivo, uma vez que existem muitos investimentos privados na região que sofrem com a falta de infraestrutura. “Cachoeiro de Itapemirim é um município conhecido por sua atividade econômica diversificada, abrigando uma variedade de indústrias, comércios e produtores rurais. A estadualização da estrada na BR 101 é fundamental para impulsionar o desenvolvimento desses setores, permitindo um escoamento mais eficiente da produção e facilitando o acesso a outras localidades.”

Ed Martins, presidente do Sindirochas, ressaltou a importância da estrada devido ao intenso fluxo de veículos, uma vez que ela proporciona acesso aos municípios de Cachoeiro e Vargem Alta. “A região também conta com uma grande fábrica de ração, comércio em geral e produtores rurais, que necessitam de uma via eficiente para o transporte de mercadorias e insumos”.

Diante do problema os parlamentares anunciaram que vão solicitar a estadualização da estrada na BR 101, no trecho compreendido entre o posto Dantas e o distrito de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul.

O presidente a Assembleia, deputado Marcelo Santos, ressaltou ainda a importância que a estrada tem para o turismo da região. “Esse trecho em questão dá acesso ao famoso ponto turístico “Frade e a Freira”, um dos monumentos naturais, mais bonitos do ES. O aumento da infraestrutura e a melhoria das condições de acesso tendem a impulsionar o setor turístico, trazendo benefícios diretos para a economia da região”.

A expectativa é de que, com a estadualização da estrada, ocorram investimentos significativos em infraestrutura, pavimentação, sinalização e segurança, proporcionando um ambiente propício para o crescimento econômico e o bem-estar da população local.

foto Bruno Fritz