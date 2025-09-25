CACHOEIRO | Feira da Bondade anuncia programação completa com grandes atrações

A 40ª edição da Feira da Bondade de Cachoeiro de Itapemirim promete ser uma das maiores da história, reunindo música, solidariedade e cultura entre os dias 10 e 12 de outubro, no Parque de Exposições do Aeroporto. O evento contará com mais de 40 entidades filantrópicas do município e terá entrada solidária, com doação de alimentos não perecíveis. Outra novidade é que o estacionamento será gratuito em todos os dias da programação.

Além da diversidade cultural e do espaço destinado às entidades, o público vai poder curtir uma agenda musical recheada de shows nacionais e apresentações locais.

Programação completa

Sexta-feira (10 de outubro)

17h – Abertura dos portões

19h30 – Solenidade de abertura

21h às 22h30 – Fabiano Juffu e Banda Badallados, com grandes clássicos dos anos 60, 70, 80, 90 e sucessos atuais

23h às 00h30 – Show nacional com Luiz Ayrão, trazendo os clássicos do samba

Sábado (11 de outubro)

12h – Abertura dos portões

13h30 às 14h – Grupo Escoteiro Baden-Powell

14h às 14h20 – Grupo de Dança do Centro de Convivência

14h30 às 16h – OCES – Casa Verde

16h às 18h – DJ

18h20 às 19h20 – Desfile Solidário (Espaço Criança Feliz)

21h às 23h – Show nacional com Brunno, artista sertanejo que abre a noite

23h30 às 01h – Show nacional com Banda Djavú, com seus sucessos do tecnobrega

Domingo (12 de outubro)

11h – Abertura dos portões

11h às 11h40 – SambaApae

12h às 13h30 – Clara Marins

13h40 às 14h – Villagindo

14h às 15h30 – Show da Tina (infantil), especial para as crianças no Dia delas

16h às 17h30 – Tardezinha com Banda ArtSamba, trazendo o melhor do pagode

17h30 – Encerramento oficial

Solidariedade e inclusão

A Feira da Bondade reafirma seu propósito de promover a solidariedade, destinando toda a arrecadação de alimentos às entidades assistenciais de Cachoeiro. O evento também será uma vitrine para o trabalho das instituições participantes, que terão espaço para expor seus projetos e arrecadar recursos.

Com entrada solidária, estacionamento gratuito e uma programação cultural diversificada, a Feira da Bondade 2025 se consolida como o maior evento filantrópico e cultural do sul do Espírito Santo.