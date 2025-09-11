Cachoeiro: Ferraço autoriza projeto para nova via entre Paraíso e Monte Belo

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na maior cidade do Sul do Espírito Santo, o prefeito Theodorico Ferraço autorizou o projeto para a abertura de uma nova via que ligará os bairros Paraíso e Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

A nova estrada terá aproximadamente 2 quilômetros e conectará a via ao lado do Bom Gosto Sport Bar, no bairro Paraíso, à Faculdade Multivix, localizada no Monte Belo. A iniciativa pretende facilitar o deslocamento diário de moradores e estudantes, além de desafogar o trânsito nas principais avenidas da cidade.

Segundo Ferraço, o projeto vai além da mobilidade. “Cachoeiro cresce a cada dia, e é fundamental que a infraestrutura acompanhe essa expansão para garantir qualidade de vida à população. A nova via vai proporcionar mais agilidade no trânsito, facilitar o acesso entre bairros estratégicos e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade”.

Desenvolvimento e benefícios

A obra também deve impulsionar o desenvolvimento residencial e comercial da região, valorizando os bairros no entorno e atraindo novos investimentos. Além disso, beneficiará milhares de universitários que estudam na Multivix, reduzindo o tempo de deslocamento e oferecendo mais segurança.

A Prefeitura já está em tratativas para realizar uma desapropriação amigável de uma pequena área de terreno necessária para a execução da obra.

“Estamos trabalhando para que esse projeto saia do papel o quanto antes, sempre buscando o diálogo e a transparência com os proprietários e moradores da região”, acrescentou o prefeito.

A abertura da nova via representa um investimento estratégico para melhorar o fluxo de veículos, reduzir congestionamentos e garantir mais segurança a motoristas e pedestres em Cachoeiro.