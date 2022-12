CACHOEIRO | Guarda Civil Municipal atendeu a mais de 11 mil ocorrência neste ano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim atendeu a 11.486 ocorrências em 2022. O número é 22,6% superior ao registrado em 2021, que fechou com 8.890 ocorrências.

Do total de chamados atendidos, neste ano, 9.385 dizem respeito a Ocorrências Operacionais efetuadas via Ciodes/Sul, repassada via Call Center.

A GCM trabalha em conjunto com as demais forças de segurança, patrulhando ruas e avenidas, além de realizar a segurança de áreas e prédios públicos, atende a ocorrências diversas. O órgão também realiza projetos de prevenção, como a Ronda de Prevenção Escolar (Rope), que resultou em 1.642 ações neste ano, garantindo a segurança de alunos e profissionais das escolas.

Ao longo do ano, os guardas municipais também apoiaram os agentes de trânsito em ações pontuais, como operações e blitz em vias públicas.

“A Guarda Civil Municipal tem um papel fundamental para a implementação de políticas públicas de segurança. Nossos servidores do órgão têm mostrado, a cada dia, sua importância, dedicação e compromisso com a municipalidade e, principalmente, com o cidadão”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Em fevereiro de 2020, a GCM passou a atuar armada, após cumprir todos os requisitos, dando fim a um impasse jurídico de mais de uma década.

Novo comando

Na última sexta-feira (16), foi empossado o comando da Guarda Civil Municipal. A inspetora Edinete Fraga Mendes assumiu a superintendência do órgão, se tornando a primeira mulher à frente da Guarda, enquanto o também inspetor Marcelo Mello de Oliveira tomou posse como superintendente adjunto.

Os cargos foram criados por meio do plano de carreira da GCM, sancionado em 2019, que estabeleceu a hierarquia da GCM, dividida em “Classe de Coordenação e Execução”, abrangendo os níveis hierárquicos de “Guarda Civil Municipal” , “Guarda Civil Municipal de Classe Distinta”; e “Classe de Comando e Supervisão”, que inclui os níveis “Guarda Civil Municipal Subinspetor” e “Guarda Civil Municipal Inspetor”.

foto divulgação/PMCI